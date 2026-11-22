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SCヘーレンフェーンはFCフローニンゲンとのダービーに3-1で勝利し、喜びに沸く理由は十分にあった。しかし土曜夜、アウェーサポーター席では騒動が起きた。RTV Noordが報じている。

地元メディアによると、ヘーレンフェーンのサポーターが「複数の便器と洗面台」を壁から蹴り外したとされる。損害額は数千ユーロに上るという。

騒動を起こした人々が暴れたのは試合のハーフタイム中とされる。その時点でヘーレンフェーンはすでに0-1でリードしていたが、男子トイレが激しく破壊された。

「複数の洗面台が壁から蹴り外され、いくつかの便器は完全に破壊された」と、RTV Noordは伝えた。「金銭的な損害の正確な規模は月曜朝に明らかになる。その時点ですべての被害状況が確認される」

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「FCフローニンゲンは生じた損害について、SCヘーレンフェーンに賠償を求める。その後、ヘーレンフェーン側は加害者を特定し、その人物らに賠償を求めようとする。いずれにせよ、損害額が数千ユーロに上ることは明らかだ」

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SCヘーレンフェーンのゼネラルディレクター、フェリー・デ・ハーンは「SCヘーレンフェーンにとってスポーツ面では素晴らしい夜だったが、試合後にアウェーサポーター席で器物が破壊されたことは非常に残念だ」と語った。

「こうした行為はSCヘーレンフェーンの規範や価値観に反するものであり、我々は明確に一線を画す。責任者を特定し、その人たちに損害の賠償を求められることを願っている」

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「これは一人または複数の人物による容認できない行為だ。SCヘーレンフェーンにこうした行為の居場所はなく、我々は根絶に向けて取り組み続ける」とデ・ハーンは締めくくった。

一方、試合結果はヘーレンフェーンにとって好ましいものだった。「北部ダービー」でフローニンゲンに3-1で勝利。これにより、ロビン・フェルトマン監督率いるチームはエールディビジで6位につけ、首位PSVとの勝ち点差はわずか5となっている。