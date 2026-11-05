エールディヴィジのダイジェストは今後数年間もNOSで 放送される。公共放送のNOSは、契約を2031/32シーズンまで延長したと発表した。女子エールディヴィジのダイジェストも引き続きNOSが放送する。さらに、クーケン・カンピューン・ディヴィジの映像を利用できるようになり、ESPNとの協力も始める。

NOSはダイジェストに加え、ラジオ番組『NOS Langs de Lijn』での実況生中継も続ける。公共放送はさらに「新たな契約により、NOSは試合の見どころやダイジェストをオンラインやソーシャルメディアで、より迅速かつ幅広く配信できるようになる」と説明した。

「クーケン・カンピューン・ディヴィジとユーロジャックポット女子エールディヴィジのダイジェストを放送することも可能になる。また、NOSとESPNは、フリーデンロテライ・エールディヴィジを題材にした青少年向け番組の制作で協力する意向を示している」

「この契約延長を大変うれしく思います」と、NOSスポーツの編集長ザンダー・ファン・デル・ウルプは語った。「エールディヴィジのダイジェストはNOSに欠かせません。支出を厳しく見直さなければならない時期でも、オランダのサッカーを公共放送で誰もが視聴できる状態に保つことが重要です」

「NPO 1でおなじみの、膝に皿を載せて楽しむ時間は今後も続きます。今回の契約によって、NPO Startや私たちのアプリ、ソーシャルメディアなど、別の方法でエールディヴィジを追うサッカーファンにも届けられる機会が増えます」

「そうして、さまざまな世代のサッカーファンにエールディヴィジへの関心を持ってもらえます」とファン・デル・ウルプは締めくくった。エールディヴィジの試合に関する生中継はESPNが担う。同スポーツチャンネルは2030年半ばまで放映権を保有している。

しばらく前から、19時放送のダイジェストには解説者も出演し、試合と試合の合間に意見を述べている。ラファエル・ファン・デル・ファールト、テオ・ヤンセン、レオネ・ステントラー、メレル・ファン・ドンゲン、イムケ・クルトワらが、ヒルフェルスムのメディアパークに定期的に出演している。