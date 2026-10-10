マリオ・ベーンは、ルチアーノ・バレンテが前回の代表ウィークでオランダ代表メンバーに選ばれなかったことが理解できないという。解説者のベーンはESPNで、とりわけフェイエノールトの同選手はラツィオのMFケネス・テイラーよりも招集に値したと主張している。

バレンテは今季、素晴らしいスタートを切った。今季からキャプテンも務めるこのMFは、左のシャドー気味の位置で起用されており、ベーンによればその役割を十二分にこなしている。23歳のフローニンゲン出身選手は、すでにエールディヴィジで4得点を挙げ、さらに1アシストも記録している。

「バレンテの役割を見れば分かる。左サイドから非常に自由な役割を与えられている。ここでは10番の位置にまで入ってきて、少なくともボールを置いている」と、ベーンはPECズヴォレとのアウェー戦（0-7）の映像を引き合いに出す。

「そして、これもまた彼のクオリティーだ」。ベーンは、バレンテが自陣から出した見事なスルーパスに注目する。「裏へ走る選手を見る目がある。クオリティーの高い選手だ。バレンテがそのポジションでプレーするようになってから、フェイエノールト全体のプレーも良くなった」

「中盤はより安定したし、ゼヒールにはもちろん大きな推進力と運動量がある。タルガリーヌとファンハウテという2人の守備的な選手がいて、バレンテには自由な役割がある。そして彼はそれを毎週示している」

「彼はすでに4ゴールを決めている。FCフローニンゲンと昨季のフェイエノールトでプレーした84試合と同じ数だ」と、ベーンはバレンテについてやや誇張気味に語る。なお、バレンテはフローニンゲンで94試合10得点を記録している。「今の彼はとてもいい状態にある。質の高い選手だし、オランダ代表に入っていてもおかしくなかったと思う」

司会のヤン・ヨースト・ファン・ガンヘレンはさらに踏み込み、バレンテはシャビの初のオランダ代表メンバーに入っていなければならなかったと述べる。「テイラーは入っていた」とベーンは答える。「一例を挙げるなら、ということだ。実際、彼の方がその権利があったと思う」

「いずれにせよ、彼はそこにふさわしい選手だ。なぜなら、そのためのクオリティーを備えているからだ」とベーンは語り、バレンテは新たなポジションに満足しているはずだと見る。「チームは非常にうまく回っているし、彼は毎試合少なくとも5回はペナルティーエリア内に入るような場面に顔を出している。そこが以前の彼の問題だった」

「決定力に欠けていたし、アシスト数ももっと良くできたはずだ。でも今を見ると、現時点で彼は本当にフェイエノールトにとって非常に重要な存在だ。チーム全体のプレーも良くなっている。自分を犠牲にすることで自分自身もより良くプレーできるのであれば、一石二鳥だと思う」とベーンは述べた。



