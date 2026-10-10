マリオ・ベーンは、ルチアーノ・バレンテがこの前の代表ウィークでオランダ代表メンバーに選ばれなかったことにまったく納得していない。解説者のベーンは ESPN で、とりわけフェイエノールトのこの選手はラツィオのMFケネス・テイラーよりも招集に値したと主張している。

バレンテは今季、素晴らしいスタートを切った。今季から主将も務めるこのMFは、左のセカンドトップ気味の位置で起用されており、ベーンによればその役割を十二分に果たしている。23歳のフローニンゲン出身MFは、すでにエールディビジで4ゴールを挙げ、さらに1アシストも記録している。

「バレンテの役割を見れば分かる。左サイドから非常に自由な役割なんだ。ここでは10番の位置にまで入ってきて、とにかくボールを置いている」とベーンは、PECズヴォレとのアウェー戦（0-7）の映像を引き合いに出す。

「そして、これもまた彼のクオリティーだ」と、ベーンはバレンテが自陣から送った見事なスルーパスに目を向ける。「背後へ走る選手を見つける目を持っている。質の高い選手だよ。バレンテがあのポジションでプレーするようになってから、フェイエノールト全体のプレーも良くなった」

「中盤のバランスも良くなったし、ゼヒールにはもちろん大きな縦への推進力と運動量がある。タルガリーヌとファンハウテという2人の守備的な選手がいて、バレンテには自由な役割が与えられている。そして、それを彼は毎週のように示している」

「彼はすでに4ゴールを決めている。これはFCフローニンゲンと昨季のフェイエノールトで戦った84試合と同じ数だ」と、ベーンはフローニンゲンで94試合10ゴールを記録したバレンテについてやや大げさに語る。「彼は良い状態にある。これはクオリティーの高い選手だし、オランダ代表に入っていてもおかしくなかったと思う」

司会のヤン・ヨースト・ファン・ハンヘレンはさらに一歩踏み込み、シャビの最初のオランダ代表メンバーにバレンテは入っていなければならなかったと語る。「テイラーが入っていたからね」とベーンは答える。「一例を挙げるなら、という話だけど。彼の方が本来はもっとその権利があったと思う」

「いずれにせよ、彼はあの場にふさわしい選手だ。なぜなら、そのためのクオリティーを備えているからだ」とベーンは話す。バレンテ自身も新しいポジションに満足しているはずだと見ている。「すべてが非常にうまく回っているし、毎試合少なくとも5回はペナルティーエリア内に入る場面がある。そこが以前の彼の問題だったんだ」

「得点力が乏しく、アシスト数ももっと良くできたはずだった。でも今を見ると、現時点で彼は本当にフェイエノールトにとって非常に重要な存在だ。チーム全体のプレーも良くなっている。自分を犠牲にすることで自分自身のプレーも良くなるのであれば、一石二鳥だと思う」とベーンは語った。



