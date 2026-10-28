エールディビジのクラブのファンが一斉に監督の退任を要求「出ていけ！」

テルスターのファンは、ヘンク・ブルッヘ監督に不満を抱いている。フェルセン・ザイトを本拠地とする同クラブのファンは、Eurojackpotオランダカップでのチームのプレーに満足していなかった。

テルスターは火曜日の夜、オランダカップから敗退した。ホームでアルメレからの訪問チームに0-2で敗れた。

VriendenLoterijエールディヴィジでも、テルスターは苦戦している。10試合で獲得した勝ち点は6で、順位は16位。17位のADOデン・ハーグと勝ち点で並んでいる。

テルスターとアルメレ・シティの試合中には、ホームのファンが「ヘンキー、出ていけ」と叫ぶ声がはっきりと聞こえた。ブルッヘは今夏から「白い獅子」の愛称を持つテルスターの監督を務めている。

かつてscヘーレンフェーンでアシスタントコーチを務めたブルッヘは、ESPNの取材に対し、ファンの声について冷静に語った。「やはりこたえる。サポーターにも感情がある。ただ、これは受け止めなければならない。声は受け流して、ロッカールームで選手たちと話す」

「この試合は切り替えて、また日曜日に集中する」と締めくくった。テルスターは次の日曜日、かつて同クラブで監督を務めたアンソニー・コレイアが率いるFCユトレヒトをホームに迎える。