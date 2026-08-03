アイメン・スリティは来季、レンタルでエクセルシオールでプレーすることになったと、『Voetbal International』が報じている。フェイエノールトは、この才能ある若手に他クラブで実戦経験を積ませることを選んだ。

先月には、エクセルシオールとフェイエノールトがスリティをめぐって合意に達したようにも見られていたが、その際はこの取引を「延期」することが決まっていた。だが、ヨースト・ブラウホフによると、今回あらためてレンタル移籍が実現することになったという。

他にも複数のクラブが獲得に動いていたが、スリティはエールディヴィジ内でのステップアップを選択した。エクセルシオールでは右ウイングのポジションに取り組む見通しだという。

スリティはデ・カイプで2029年半ばまで契約を残しており、ここまでフェイエノールトのトップチームで公式戦28試合に出場。2ゴール2アシストを記録している。

エクセルシオールにとっては、今夏フェイエノールトとの2件目のレンタル契約となる。此前にはヤン・プルフの加入も発表されていた。

スリティの退団、そしてそれ以前のレオ・サウエルの退団によって、フェイエノールトは新たな左ウイングを探す必要に迫られる可能性が高い。先週末のアタランタ戦（2-1）では、ガウスー・ディアラがそのポジションで先発していた。