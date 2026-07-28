ヨエル・ドロメルに対し、エールディビジから再び関心が寄せられている。移籍ジャーナリストのムニル・ブアリンによれば、FCトゥウェンテがPSVにこのGKについて打診したという。

フィリップス・スタディオンでは、ドロメルは序列でマテイ・コヴァールとニック・オライの後ろに位置している。昨季、ブッスム出身の同選手はスパルタ・ロッテルダムにレンタルされ、そこで素晴らしいシーズンを送った。

ケイネ・ファン・ウーフェレン、ジェフリー・デ・ランヘに続き、トゥウェンテのディレクターであるエリック・テン・ハフは今度はドロメルに狙いを定めている。トゥッカーズはGKラース・ウンナーシュタルのライバルを懸命に探している。

ブアリンによれば、デ・ランヘは現時点でも有力候補だが、オリンピック・マルセイユはすでにエンスヘデからの2度のオファーを断っているという。ヤスパー・スヘンデラールもトゥウェンテにとって興味深い選択肢と見なされているが、現時点での優先順位はドロメルとデ・ランヘの方が上だ。

FCトゥウェンテはまだPSVに正式オファーを提示していないものの、報道によれば、このGKの獲得に向けて動く意向を持っているという。ブアリンによると、ドロメルはトゥウェンテ復帰に前向きだという。また、29歳の守護神には海外移籍も有力な選択肢のひとつとなっている。なお、同選手はエイントホーフェンで2027年半ばまで契約を残している。

Eindhovens Dagbladのリク・エルフリンクもブアリンの報道を認めた上で、テン・ハフが火曜日の午後にドロメルと話をしたと付け加えている。さらに、トゥウェンテが礼を尽くしてエイントホーフェン側に連絡を入れたとも伝えている。NECもドロメルの獲得を望んでいたが、それはレンタルでのみ実現可能な話だったようだ。

ブアリンは以前、ポッドキャストTransfermindで、ドロメルがフェイエノールトの目に留まっていたと明かしていた。同氏によれば、このGKはロッテルダム勢のリストに載っていたが、スタディオンクラブはそれ以上の動きを見せなかった。