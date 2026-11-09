ヨハン・デルクセンは、アレックス・パストールがPECズヴォレの新監督に就任したことに納得していない。北ホラント州出身のパストールは先週、先ごろ解任されたヘンリー・ファン・デル・フェフトの後任に任命された。

「なぜ彼を選んだのか分からない。あの男には本当にうんざりする。まさにエセ教授だ。サッカーについての話し方がそうだ。そこまで難しくも、興味深くもないんだよ、アレックス」。デルクセンは『Vandaag Inside』で、PECズヴォレがパストールを選んだことに驚きを隠さなかった。

「君は、そんなに難しいものじゃないと分かっている。でも、クラブの幹部たちはみんな素晴らしいと思っているんだ。彼はああいう言葉で全員を手玉に取っている」と、同席したヴァレンタイン・ドリーセンも続けた。

「彼は半端な知識人を気取っている」とデルクセンは再び口を開いた。「それに、ヘーレンフェーンのあの男、ゲリー・ハムストラがあそこのテクニカルディレクターだ。彼はヘルトヤン・フェルベークをひどく嫌っている。フェルベークにとってはいい仕事になったはずだ。スタジアムのすぐ近くに住んでいるからね」

「ハムストラは決してフェルベークを選ばないだろう。でも、あの知ったかぶりよりフェルベークのほうがPECに合っていると思う」。デルクセンは、ズヴォレがパストールを招聘したことは理解できないと改めて強調した。

「それにヘルトヤンは今もサッカーに深く関わっている。試合を一つも見逃さない。どこにでもいるんだ」。『口ひげ』の異名を持つデルクセンは、PECの監督についての分析をそう締めくくった。

60歳のパストールは、代表戦期間明けに初めてPECのベンチに入る。リーグ中位のズヴォレは11月21日、現在Vriendenloterijエールディビジで16位のテルスターとのアウェー戦に臨む。