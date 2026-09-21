シャビ・エルナンデスが、フレンドエンロテライ・エールディビジのレベルを評価した。オランダ代表の初招集メンバーについて説明した記者会見で、オランダのスタジアムでの経験を語っている。

代表監督は9月初旬にアヤックス対PSV（1-3）を視察。先週日曜日にはデ・カイプを訪れ、フェイエノールトがFCユトレヒトに5-0で勝利する試合を見届けた。

シャビはオランダリーグのレベルに関する所見を問われると、「エールディビジは高いレベルにある」と話した。

「日曜日にはフェイエノールト対FCユトレヒトを見たし、その前にはヨハン・クライフ・アレナでアヤックス対PSVも見た。私の考えでは、あれはチャンピオンズリーグのレベルだった。両チームとも強度が高く、いい試合だった」

「エールディビジはもちろん良いレベルにあるが、それはクラブによる。ビッグクラブは良いレベルにあり、良い選手と良いタレントがいる。私たちは彼らを注視しなければならない」とシャビは語った。

ロナルド・クーマンが、たとえばサウジ・プロリーグでプレーする選手たちに対して明確に門戸を閉ざしていたのに対し、新代表監督にとってそれは問題ではないようだ。「私は選手を見て、話をすることを重視している」

「選手がどれだけの強度でプレーしているか、リズム、能力、野心、情熱、そしてピッチ上で何を見せているか。それが私にとって最も重要だ。私は個人をしっかり確認したい。クラブにはこだわらない。どのチームもそれぞれ異なるシステムでプレーしているからだ」と、このスペイン人指揮官は締めくくった。