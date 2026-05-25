エールディヴィジ・アワード：イスマエル・サイバリが年間最優秀選手、ミカ・ゴッツが年間最優秀若手選手に選ばれた。

月曜夜、ESPN主催のエールディヴィジ・アワードでイスマエル・サイバリが「VriendenLoterij エールディヴィジ年間最優秀選手」に選ばれた。女子は伊田村真央が同賞を受賞。また、ミカ・ゴッツとレネー・ファン・アステンが「ヨハン・クライフ年間最優秀若手選手」に選ばれた。

年間最優秀選手

サイバリは攻撃的MFとして25歳。今季PSVでリーグ優勝し、27試合で15ゴール8アシストを記録。チャロン・シェリー、ゴッツ、ヤコブ・トレンコウ、ジョーイ・フェールマンを抑えて受賞した。

イタムラは「ユーロジャックポット・女子エールディヴィジ年間最優秀選手」に選ばれた。19歳のフォワードは昨季リーグ8得点を挙げ、3位で欧州カップ出場権を獲得したフェイエノールトの得点王となった。

ヨハン・クライフ年間最優秀若手選手賞

ゴッツは男子部門のヨハン・クライフ年間最優秀若手選手に選ばれた。20歳の左ウイングは昨季アヤックスでブレイクし、32試合で17ゴール12アシストを記録。ゴールに直結した数はリーグ最多だった。

女子のヨハン・クライフ・タレント・オブ・ザ・イヤーは、19歳のレネ・ファン・アステン。彼女は9月に前シーズン2位のアヤックスでデビューし、4月のフランス戦で代表初得点をマークした。

上田綾瀬は昨季エールディヴィジで25得点を挙げ、得点王としてウィリー・ファン・デル・カイレン・トロフィーを受賞した。 代表としてW杯準備中のため式典には欠席。女子はFCトゥエンテのジェイミー・ラヴェンスベルゲンとAZのデズィレ・ファン・ルンテレンが16ゴールで共有受賞。

年間最優秀ゴール

男子はエクセルシオールのギャン・デ・レヒトが、10月のフォルトゥナ・シッタルト戦で決めたオーバーヘッドキックが「VriendenLoterij エールディヴィジ年間最優秀ゴール」に選ばれた。 女子はユトレヒトのサム・デ・ヨングが、9月末にNACブレダ戦で放った遠距離の美しい弧を描くシュートが「ユーロジャックポット女子エールディヴィジ年間最優秀ゴール」に選ばれた。

功労賞

功労賞はサリナ・ウィーグマン氏に贈られた。56歳の彼女はオランダとイングランド女子代表を率いたほか、2007～2014年にはADOデン・ハーグでも指揮を執った。