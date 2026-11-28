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デレ・トーマスをめぐる騒動が続いている。19歳のFWは規律上の問題で木曜日、再びメンバーから外された。批判も相次ぎ、ESPNの解説者アンコ・ヤンセンも、このウイングに極めて厳しい評価を下した。

「この選手は卵からかえったばかりなのではないかと、少し思ってしまう。まったく周りが見えていない。それも少しどころではない」と、ヤンセンは『Voetbalpraat』で語った。放送はESPN。

ヤンセンによれば、トーマスの振る舞いは、NECのディック・シュロイダー監督が求める基準とは相いれない。「シュロイダーは生活習慣などを非常に重視している。守らなければならない一定の基準がある」

「事前にそう取り決めていたのに、とんでもないことをしていれば、いずれ終わりになる。そうなれば、彼のサッカー選手としての能力について話す必要もない」とヤンセンは続けた。

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シュロイダー監督はスタッド・レンヌとのヨーロッパリーグの一戦を前に、Ziggo Sportでトーマスが再び規律上の処分を受けたと認めた。「チームにとって気分のいいことでも、都合のいいことでもない。事前にある程度は分かっていたことなので、日々対応している。結局、良い方向には進んでいない」と監督は語った。

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ヤン・ファン・ハルストもZiggo Sportでトーマスの姿勢を痛烈に批判した。「クラブとして成長したいのに、あんなだらしない奴がいると雑音といら立ちの種になる」と解説者は憤った。

一方、ブライアン・リンセンは若いチームメートを助けようとしている。「毎日彼に向き合って助けようとしているが、時には自分から動く必要もある」とFWはレンヌ戦後、Ziggo Sportで語った。

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「その点でも彼は成長しなければならない。良い選手だから、チームにいてほしい」。NECはレンヌに3-1で勝利したが、試合後はトーマスがメンバーから外された件も目立って多く取り上げられた。

トーマスのNECでの立場は、かなり厳しくなっている。FWは今季、アヤックス戦を前に規律上の理由でメンバーから外されたこともある。いつチームに復帰できるかは、今のところ不明だ。