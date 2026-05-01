エールディヴィジ昇格の夢、ロダJCは劇的なPK戦の末に砕け散った

RKCワールウェイクは昇格プレーオフ2回戦に進出した。ブラバント州のチームはロダJCケルクラーデをPK戦で破り、フレンドロテリー・エールディヴィジ復帰の夢をつないだ。次はウィレムIIと2試合制で対戦する。

前半は両チームとも決定機を作れずスコアレスで折り返した。

後半7分、ジョーイ・ミュラーのスルーパスをアンソニー・ファン・デン・ハルクが決め、ロダJCが先制。アウェー席を埋めたロダファンが沸いた。

RKCは直ちに反撃。イェスパー・ウネケンの同点弾はGKジャスティン・トライヒェルの好守に阻まれた。後半半ば、ファン・デン・ハルクは痙攣で退場。代わって入ったトマス・カリナウスカスは火曜の同点弾を再現した。

RKCは終了15分前にミヒール・クラマーを投入。現役引退を発表した37歳FWの最後の時間となった。

ロダJCは終盤も危なげなく凌いでいたが、96分、クラマーのヘディングパスをウネケンが左に決めて同点。RKCが狂喜し、ロダJCが絶望した。 延長戦でも決まらず、勝敗はPK戦へ。

PK戦では、RKCのヤニック・ファン・オッシュがロダJCのキック2本を止め、チームを救った。ロダJCのシュートはクロスバーを叩き、RKCは昇格の望みを繋いだ。

RKCは5月5日または6日にウィレムIIと第1戦を戦い、第2戦は9日に行われる。勝者は準決勝へ進み、決勝は20日と23日。現在エールディヴィジ16位のテルスターはプレーオフ進出を決めている。

アルメレ・シティは水曜日にFCデン・ボッシュを2-3で逆転勝ちし、土曜日のホームで決着をつける。勝者は2回戦でデ・フラフシャップと対戦する。