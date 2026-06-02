エールディヴィジ事務局長が審判への支持を表明

ポッドキャスト『De Bestuurskamer』で、FCフローニンゲンGMのフランク・ファン・モッセルフェルト氏は、オランダ審判の待遇が特に金銭面で低すぎると主張した。

オランダで審判をすることはフルタイムの仕事ではないとファン・モッセルフェルト氏も理解している。「選手たちが週10回ではなく2回しか練習しなければ、パフォーマンスは下がる。同じ状況に頻繁に直面すれば、判断の一貫性と予測可能性は高まる」と語る。

オランダサッカー協会（KNVB）の審判部長レイモンド・ファン・メーネンも同意見だ。「その通りだ」。

さらにヴァン・モッセルヴェルド氏は「ピッチには26人が立っているが、試合を運営する4人には責任に見合った報酬が支払われていない。プロサッカー界が真剣に取り組むべき問題だ」と語る。

特にVVカトウェイクやクイック・ボーイズの試合を月30ユーロで担当し、批判にさらされる若く才能ある審判を思うと胸が痛む。トップレベルに達するには並外れた情熱が必要だ」と、審判たちへのさらなる支援を訴えた。

「私たちは皆、審判の責任と報酬のバランスを真剣に考える義務がある。そうでなければ、審判が辞めて別の仕事を選ぶのは目に見えている」とフローニンゲンの役員は語った。

ファン・メーネン氏は「すでに良い方向へ変化している」と付け加えた。 「オランダでは有給審判員32人全員が平均以上の給与を得ており、2部リーグだけを担当しても十分に生計を立てられる。私自身が良い例だ。25年前は月500ギルダー程度だったが、今は確実に上がっている」と述べた。