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ブラム・ファン・ポーレンが、FCトゥウェンテの監督にふさわしい候補としてダニー・バイスの名前を挙げた。フォルトゥナ・シッタートの指揮官は、新たな挑戦に進む準備ができたとして、今シーズン限りで同クラブを離れる。

「次のステップとしてFCトゥウェンテはかなり面白いと思う」と、ファン・ポーレンは『Voetbalpraat』で語った。「バイスは相手をかき乱す術を知っている。名前を挙げるには慎重になるべきだが、どこかジョゼ・モウリーニョに似たところがある」

「バイスは常に良い結果を出しているし、彼のやっていることは本当に見事だ。モハメド・イハッターレンのような扱いの難しい選手も味方につけられる。それをもっと高いレベルで見てみたい」と、ファン・ポーレンはフォルトゥナの指揮官を高く評価した。

ファン・ポーレンは、バイスがフォルトゥナからの退団を発表したやり方にも感銘を受けている。「彼は自ら主導権を握った。クラブにも誠実だ。『あなたたちには次の監督を探す時間があり、私には次のクラブを探す時間がある』ということだ」

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「それなら誰もが状況を理解できる。彼の発言の仕方も、今回の進め方もとても気に入っている」と、元右サイドバックは44歳の指揮官を称賛した。

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同席したフィンセント・スヒルトカンプも同じ見方だ。「先日、テン・ハグ（トゥウェンテのテクニカルディレクター、編集部注）がバイスについて話したとき、際立って好意的だと感じた。その話しぶりから、何か含みがあるように思えた」と語るスヒルトカンプも、バイスはトゥウェンテに合うと考えている。

「そうなれば、バイスの手腕を見るのがとても楽しみだ。FCフローニンゲンとコザッケン・ボーイズでの経験から、戦力がそろえば、彼は本当に面白い攻撃的なサッカーをすることが分かっている。トゥウェンテなら、今いる戦力を使って全員を自陣に引かせるようなことはしないだろう」

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「バイスには少しとがったところがある。でも、それは実際どれほど問題なのだろうか」と、スヒルトカンプは問いかける。「経営陣がそれを監督選びの決め手にするなら、私は非常に弱腰だと思う。彼は上位6クラブで何が起こるかを待つ必要がある。6クラブすべてが優勝できるわけではないのだから、いずれ空きが出る」

退団するバイスは2023年からフォルトゥナに在籍している。リンブルフ州の同クラブは現在、フリーデンロテライ・エールディヴィジで7位につけている。