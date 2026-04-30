エールディヴィジの3クラブがKNVBに激怒：「こんなふうに人質に取られるなんて、まったくもって信じられない！」

オランダサッカー協会（KNVB）はエールディヴィジ第33節のキックオフを従来の14時30分から16時45分へ変更すると発表した。この決定に複数のクラブが反発している。

最終2節は通常14時30分開始だが、今回は例外措置が取られた。この変更は多くの関係者の反感を買っており、クラブ幹部は「不必要で不適切な決定だ」と指摘している。

欧州大会出場クラブへの配慮が目的だったとFCフローニンゲンのフランク・ファン・モッセルフェルト代表は説明する。「欧州で戦うクラブを支援するためだ」とポッドキャスト『De Bestuurskamer』で語った。

AZがシャフタール・ドネツクに敗退し、欧州大会に残るオランダクラブがなくなったため、従来時間に戻せる状況だった。ファン・モッセルフェルト氏は14時30分が理想的な開始時刻と広く支持されていると強調する。

KNVBはそれでも16時45分にこだわる。原因はシッタルトとブレダの警備不足で、6人の警察官を2時間早めることもできなかったという。

彼は「これで全試合が16時45分開始のままになる。サッカー界がこんなに狭量でいいのか」と怒りを露わにし、FCフローニンゲンとして問題を追及すると宣言した。「このような状況は到底受け入れられない」

NECのディレクター、ウィルコ・ファン・シャイク氏も困惑している。彼はサポーターへの影響を指摘する。「16時45分頃に10万〜20万人が移動するのは異常だ。14時30分に試合をすればよかった」。

さらに、ゴー・アヘッド・イーグルスのヤン＝ウィレム・ファン・ドップ氏も「14時30分にすればよかっただけだ。こんなに難しいか？ 非常に不可解だ」と語った。