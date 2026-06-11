エールディヴィジの2クラブがNECに「サノの被害者」として連絡した。

ディルク・プロパーはNECでの最終戦を終えた可能性がある。ミッドフィールダーにはSCヘーレンフェーンやスパルタ・ロッテルダムが関心を示している。

彼はクラブマンとして知られ、2011年にナイメーヘンのユースに加入。2019年12月13日にトップデビューした。

チームの中心として185試合に出場し、13得点8アシストを記録した。

キャリアのハイライトは2021年のエールディヴィジ昇格。しかし昨季は状況が一変した。

特に2025/26前半戦は、佐野耕大の台頭でスタメンを奪われた。

『サッカー国際』によると、NECのディック・シュロイダー監督はプロパーの残留を望んでいるが、2027年半ばに契約が切れることを理解している。

ゴッフェルト・スタジアムに十分なオファーがあれば、NECは放出も検討する。Transfermarktの推定市場価値は150万ユーロ。

来季スパルタを率いるロギール・メイヤーは、2020～2025年NEC監督時代にプロパーを指導した。

一方、ヘーレンフェーンはヨリス・ファン・オーフェレムとマーカス・リンデイの移籍が濃厚で、2人のいずれかが退団すればプロパーを即戦力として獲得する方針だ。