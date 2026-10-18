エールディヴィジでは物議を醸す審判の判定が増える一方のようだ。今週末も例外ではなかった。SCカンブールのヨハン・プラット監督は、もう我慢の限界だとESPNに語った。

「怒りでいっぱいだ。愚痴ばかり言う人間だと思われたくはないが、ひどい目に遭わされたと感じている。まずはレッドカードの件だ」。プラットは、AZのFWメックス・メールディンクにもデヴィド・ボウアと同じだけの非があったと考えている。ボウアはメールディンクとの競り合いの後、主審のスタン・トイベンから２枚目のイエローカードを提示され、退場となった。

「そのうえ、こちらにはPKまで与えられた。笑うしかない」とプラットは続けた。GKタイス・ヤンセンが空中での競り合いでメース・デ・ウィットの頭に拳を当て、PKが与えられた。メールディンクがこれを決め、２－２とした。

「シッタルトでは、うちのFWビンダーにも似たような場面があった。あのときは頭が胴体からもげそうなほど殴られたのに、PKは与えられなかった。今回はそれよりずっと軽い接触だ。彼（ヤンセン）は相手の頭をかすめただけなのだから」

プラットを何よりもいら立たせているのは、判定が一貫していないことだ。「どう判定するかは構わない。ただ、同じ基準で判定してほしい。もう本当にうんざりだ」と怒りをあらわにした。

「フェルセンでも同じようなことがあった。反則がペナルティーエリア内だったと断言できないのにPKを与えられ、勝ち点２を奪われた。こうした恣意的な判定には、もう本当にうんざりしている」

プラットは、トイベン主審の判定が誤っていたと考え、強く落胆している。「残念ながら今はその思いが一番強い。それ以外はすべてうまくいった午後だった。我々はかなり良い試合をしたと思う。ただ、今は失望と怒りが勝っている。勝ち点３を取るべき試合だったのだから」