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ダウダ・ヴァイトマンがFCトゥウェンテでの好パフォーマンスにより、複数の欧州クラブから注目を集めていると『RMC Sport』が報じた。特にビジャレアルが23歳のMFに具体的な関心を示している。また、ブンデスリーガの複数クラブもその成長を注意深く見守っている。

ヴァイトマンは今季、エールディヴィジの注目株の一人だ。ここまでのハイライトは、PSV戦（3-2）で挙げた見事な決勝ゴールとなっている。

パリ・サンジェルマンの元下部組織所属選手であるヴァイトマンは、今季の公式戦で既に13得点に関与。6ゴールを挙げ、さらに7アシストを記録した。この活躍で国外クラブの関心を強く引きつけている。

『RMC Sport』によると、ビジャレアルはこのMFに強い関心を寄せている。ただ、獲得を望むのはスペインの同クラブだけではない。チャンピオンズリーグに定期的に出場しているドイツの複数クラブもヴァイトマンを注視している。具体的にどのブンデスリーガのクラブなのかは、現時点で明らかになっていない。

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関心の高まりを受け、FCトゥウェンテは興味深い状況に置かれている。クラブはヴァイトマンを長く引き留めたいと考え、さらに1年の延長オプションが付いた1年間の契約延長を提示した。しかし、両者の合意には今なお至っていない。ヴァイトマンの現行契約は2030年半ばまでとなっている。

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フランスのスポーツ専門メディアによると、新契約に向けた交渉は数カ月前から続いているものの、これまで成果は出ていない。その間にも、ヴァイトマンに対する国外からの関心は高まる一方だ。FCトゥウェンテは、このフランス人選手を引き留めるという課題に直面している。

ヴァイトマンはパリ・サンジェルマンの下部組織で育ち、シャビ・シモンズ、ワレン・ザイール＝エメリ、アイマン・カリらとともにプレーした。しかし、パリの強豪クラブのトップチームで頭角を現すことはできなかった。

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複数の負傷に阻まれ、ヴァイトマンはPSGのトップチームで公式戦デビューを果たせなかった。2022年に別の場所でキャリアを続けることを決め、イタリアのトリノへ移籍。その後、RKCワールワイクに加入し、オランダのサッカーを経験した。

2025年夏には100万ユーロをやや上回る移籍金でFCトゥウェンテへ移り、今ではチームで高く評価される戦力となっている。テクニカルディレクターのエリック・テン・ハーグは最近、ヴァイトマンを「並外れた」選手と評した。Transfermarktは現在、その市場価値を約600万ユーロと見積もっている。