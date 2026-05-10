エールディヴィジの全試合が同時開催：今週の日曜日、お気に入りのクラブの試合はどこで観戦しますか？

第33節は、エールディヴィジ全試合が5月10日（日）16:45に一斉キックオフ。ESPNは4チャンネルで放送。お気に入りのクラブの試合は以下の一覧でご確認ください。

PSVはすでに優勝決定。欧州カップ戦出場権を争うフェイエノールト、NEC、アヤックス、FCトゥウェンテの試合にも注目です。NACブレダは降格が確定する可能性があります。

ESPNは、アヤックス、フェイエノールト、PSVの試合を全編中継し、ESPN 1では全試合を順次切り替えて放送します。

ESPN 1： 全試合中継

ESPN 2： フェイエノールト対AZ

ESPN 3： アヤックス対FCユトレヒト

ESPN 4： PSV対ゴー・アヘッド・イーグルス

フェイエノールトはAZに勝てばチャンピオンズリーグの本戦出場権を獲得する。アヤックスは3位争いを維持するためホームでFCユトレヒトに勝利必須。3位になれば同大会の予選出場権を得る。 PSV対ゴー・アヘッド・イーグルスはフィリップス・スタディオンで行われ、両チームにはもはや順位を争う要素がない。

その他のエールディヴィジの試合はどこで視聴できるのか？

残りの6試合もESPN Watchでライブ視聴できます。ZiggoやKPNなどオランダのスポーツチャンネル加入者は、ESPN 1・2・3・4をライブとオンデマンドで楽しめます。ESPNオランダのウェブサイトやスマートテレビ、スマートフォン、タブレット、パソコンのESPNアプリで利用可能です。

NECはホームでFCフローニンゲンと3位争い、FCトゥエンテはデ・グロルシュ・フェステでスパルタ・ロッテルダムと対戦。エクセルシオール対FCヴォレンダムは降格回避をかけた一戦となる。

ESPN Watch（ウェブサイト・アプリ）で視聴可能：

FCフローニンゲン対NEC

FCトゥウェンテ対スパルタ・ロッテルダム

SCヘーレンフェーン対NACブレダ

エクセルシオール対FCヴォレンダム

テルスター対ヘラクレス・アルメロ

PECズヴォレ - フォルトゥナ・シッタルト



