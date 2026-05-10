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ライブ
Steven Berghuis, Luciano Valente, Bart van Rooij, Bryan LinssenIMAGO/Voetbalzone

翻訳者：

エールディヴィジの全試合が同時開催：今週の日曜日、お気に入りのクラブの試合はどこで観戦しますか？

エールディビジ
ゴー・アヘッド・イーグルス 対 PSVアイントホーフェン
ゴー・アヘッド・イーグルス
PSVアイントホーフェン
アヤックス 対 ユトレヒト
アヤックス
ユトレヒト
フェイエノールト 対 AZアルクマール
フェイエノールト
AZアルクマール
フローニンゲン 対 NECナイメヘン
フローニンゲン
NECナイメヘン
トゥウェンテ 対 スパルタ・ロッテルダム
トゥウェンテ
スパルタ・ロッテルダム
NACブレダ 対 ヘーレンフェーン
NACブレダ
ヘーレンフェーン
エクセルシオール 対 フォレンダム
エクセルシオール
フォレンダム
テルスター 対 ヘラクレス
テルスター
ヘラクレス
フォルトゥナ・シッタート 対 ズヴォレ
フォルトゥナ・シッタート
ズヴォレ

第33節は、エールディヴィジ全試合が5月10日（日）16:45に一斉キックオフ。ESPNは4チャンネルで放送。お気に入りのクラブの試合は以下の一覧でご確認ください。

PSVはすでに優勝決定。欧州カップ戦出場権を争うフェイエノールト、NEC、アヤックス、FCトゥウェンテの試合にも注目です。NACブレダは降格が確定する可能性があります。

ESPNは、アヤックス、フェイエノールト、PSVの試合を全編中継し、ESPN 1では全試合を順次切り替えて放送します。

  • ESPN 1：全試合中継
  • ESPN 2：フェイエノールト対AZ
  • ESPN 3：アヤックス対FCユトレヒト
  • ESPN 4：PSV対ゴー・アヘッド・イーグルス

フェイエノールトはAZに勝てばチャンピオンズリーグの本戦出場権を獲得する。アヤックスは3位争いを維持するためホームでFCユトレヒトに勝利必須。3位になれば同大会の予選出場権を得る。 PSV対ゴー・アヘッド・イーグルスはフィリップス・スタディオンで行われ、両チームにはもはや順位を争う要素がない。

その他のエールディヴィジの試合はどこで視聴できるのか？

残りの6試合もESPN Watchでライブ視聴できます。ZiggoやKPNなどオランダのスポーツチャンネル加入者は、ESPN 1・2・3・4をライブとオンデマンドで楽しめます。ESPNオランダのウェブサイトやスマートテレビ、スマートフォン、タブレット、パソコンのESPNアプリで利用可能です。

NECはホームでFCフローニンゲンと3位争い、FCトゥエンテはデ・グロルシュ・フェステでスパルタ・ロッテルダムと対戦。エクセルシオール対FCヴォレンダムは降格回避をかけた一戦となる。

ESPN Watch（ウェブサイト・アプリ）で視聴可能：

  • FCフローニンゲン対NEC
  • FCトゥウェンテ対スパルタ・ロッテルダム
  • SCヘーレンフェーン対NACブレダ
  • エクセルシオール対FCヴォレンダム
  • テルスター対ヘラクレス・アルメロ
  • PECズヴォレ - フォルトゥナ・シッタルト


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