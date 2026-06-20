エールディヴィジのクラブが、X（旧Twitter）の利用を直ちに中止

ウィレムIIはXでの活動を終了する。ティルブルフを本拠地とするクラブは、Xが現状や将来像に合わないと判断した。

クラブは「メディアの活用法は常に変わる。サポーターはより豊かな体験や交流を求めるため、我々はプラットフォームを定期的に見直す」と説明する。

「慎重に検討した結果、Xでの活動を終了します。このプラットフォームがファンにクラブを近づける可能性は、近年限定的になってきました。」

「私たちはコンテンツを通じて体験、つながり、関与を促進したいと考えています。他のチャネルの方がストーリーを伝え、サポーターを活性化し、彼らを『赤・白・青』の一員として巻き込む余地が広いのです。」

「今後は、ビジョンと現代のサポートスタイルに合うチャネルに時間とエネルギーを集中します。情報提供やインスピレーション、関与の促進は続けますが、より現代的で未来志向の形で実現します。」

最新情報はWhatsAppチャンネルで配信する。なお、クラブがXを停止するのはこれが初めてではない。

FCドルトレヒトは同プラットフォームの方針が「尊重」と「包摂性」から逸脱したとして撤退。エクセルシオールも、アカウントが繰り返し削除されたサポーターへの連帯を示し、利用を停止した。