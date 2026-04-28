エールディヴィジに悪影響？「リーグ戦の完走は不可能だ」

プロサッカー部門ディレクターのマリアンヌ・ファン・レーウェンは、仮処分手続き後にエールディヴィジの事態悪化を懸念すると語った。ESPNのインタビューで彼女は「クラブがリーグを提訴するのは残念」と述べた。

火曜日に仮処分手続きが行われ、ファン・レーウェン氏は「残念だ」と語った。「リーグ運営側として、加盟クラブが提訴したことで法廷に立つのは非常に残念だ」

KNVBは、NACの主張が認められれば大きな影響が生じると主張し、混乱を懸念している。

「他にも多くのクラブが留保を付けており、裁判官がNACの主張を認めれば、それらも訴訟や仮処分を申し立てるでしょう。リーグ戦の完遂が危ぶまれます」と彼女は語った。

KNVBの弁護士ミヒール・ファン・ダイク氏は、少なくとも133試合が影響を受け、出場資格のない選手がプレーしていた可能性があると述べた。

ファン・レーウェン氏は「怠慢ではなかった。国籍は選手や雇用主にとってプライバシーに関わる問題だ」と主張した。

判決は来週月曜に言い渡される。NACの主張が認められた場合、アヤックス、フェイエノールト、テルスター、FCヴォレンダム、ヘラクレス、TOPオスも同様の訴訟を起こすと協会は明かした。