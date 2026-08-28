エーリング・ハーランドとラヤン・シェルキの活躍でマンチェスター・シティが圧勝

マンチェスター・シティは金曜日、プレミアリーグで説得力ある勝利を収めた。アーリング・ブラウト・ハーランドの2得点とラヤン・シェルキのゴールにより、クリスタル・パレスを1-4で退けた。シティは2試合で勝ち点6と、極めて好調なスタートを切っている。パレスはひとまず勝ち点なしで最下位に沈んでいる。

アイユーブ・ブアディが残り10分でデビューを果たしたシティは、セルハースト・パークで試合開始から15分あまりで先制した。アントワーヌ・セメンヨが絶妙なクロスをハーランドの頭に送り、ハーランドはGKディーン・ヘンダーソンの頭上を越すヘディングを決めた。0-1となった。

パレスは前半、攻撃面でそれほど多くを生み出せなかったが、ヨルゲン・スタンド・ラーセンには同点弾のチャンスがあった。しかし、反対側にいる著名な同胞とは対照的に、元フローニンゲンのこの選手のヘディングは枠を外れた。

後半立ち上がりから10分足らずで、シティがリードを広げた。フィル・フォーデンが危険なエリアでボールを奪い返し、シェルキへ預ける。シェルキは数人の守備陣をすり抜け、ボールをやわらかく押し込んだ。0-2となった。

それでもパレスは諦めず、数分後には再び試合へ完全に戻ってきた。ジェレミー・ピノがFKを獲得すると、自らそのキックをクロスバーとジャンルイジ・ドンナルンマの背中を経由して見事に決めた。1-2。

もっとも、シティとドンナルンマが長く落胆することはなかった。パレスはペナルティーエリア手前でシェルキにスペースを与えるミスを犯し、彼はそれを最大限に生かした。シュートはクリス・リチャーズの足に当たって、美しくゴールへ吸い込まれた。1-3。

終盤にはシティがさらに点差を広げた。パレスは守備組織が時間帯によってまるで機能しておらず、そこを再びフォーデンに突かれた。ドリブラーはゴールへ迫ると、横へ流してハーランドへ。ハーランドがニアへ強烈に突き刺し、1-4とした。