どれだけ調べても、誰に聞いても、これまでオランダでティム・ファン・デル・レイをアーリング・ハーランドと比較した者はいない。それなのに、VfBシュトゥットガルトが20歳のストライカーをRKCヴァールヴァイクから獲得した際には、隣国ではすでに「ハーランド2.0」と呼ばれていると伝えられていた。もっとも、それはドイツメディアだけの話だった。

もっとも、見た目の共通点は文字通りこじつけというわけではない。ファン・デル・レイはノルウェー代表FWと同じく長い髪をしており、プレー中はヘアバンドでまとめている。さらに非常に長身で、1メートル93と元ドルトムントのFWよりわずかに低いだけだ。

ただ、ファン・デル・レイのプレーを見れば、むしろシュトゥットガルトの元選手を思い起こさせる。オランダ人FWは堂々たる体格に加え、とりわけ技術面で優れた能力を備えており、すぐにニック・ヴォルテマーデの名が浮かぶ。

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ティム・ファン・デル・レイはVfBシュトゥットガルト加入前に何点決めていたのか？

シュヴァーベン勢はこのアタッカーに120万ユーロを投じた。これまでどの年代別代表にも招集されたことはないが、それでも急激な出世を遂げてきた選手だ。ファン・デル・レイはかつて3年間PSVアイントホーフェンで育成を受け、その後2017年から2025年までフィテッセ・アルンヘムでプレー。U18、U19、U21で公式戦59試合に出場し、25得点を記録した。

フィテッセが昨夏にライセンス剥奪の危機に直面し、そのため移籍金なしで獲得可能だったことから、エールディビジ降格組のヴァールヴァイクが獲得に動いた。オランダの“エレベータークラブ”である同クラブへの移籍により、ファン・デル・レイは地元の北ブラバント州へ戻り、いきなり輝きを放った。

リーグ6位のヴァールヴァイクはプレーオフで即時昇格こそ逃したものの、そこまで勝ち進めたことにはファン・デル・レイの存在が大きく関わっていた。リーグ戦では13ゴール、カップ戦では3試合で4得点。この得点率に加え、主力としての成長ぶりが評価され、VfB移籍と2030年までの契約につながった。

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「論理的ではない」：ティム・ファン・デル・レイ、自身のVfBシュトゥットガルト移籍に驚き

同選手は当面、まずは新たな環境に慣れるため3部のセカンドチームでプレーする予定だ。ただ、加入はトップチームの公式チャンネルで発表され、契約書へのサイン時にはスポーツディレクターのクリスティアン・ゲントナーとともに写真にも収まった。ファン・デル・レイにとって手本となるべき存在は、同じ代理人会社に所属する同胞ラモン・ヘンドリクスだろう。この24歳も2年前に当初はセカンドチームで起用されたが、すぐにトップチームの主力へと定着した。

いずれにせよ、ファン・デル・レイにとってドイツへのステップアップは大きなものだ。「シュトゥットガルトIIは3部でプレーしているけど、言っておくとそこも強いリーグだ。クラブによっては2万人や3万人の観客の前でプレーすることになる。すごいよね？ ヴァールヴァイクの金曜夜よりはるかに多い」と、同選手は最近オランダのサッカー誌Voetbal Internationalに語った。

その中で、両足を使えるストライカーは、そもそもネッカー川のほとりで自分に目が留まったこと自体にかなり驚いている様子を見せた。自身の移籍を表現するのに、何度も「奇妙」という言葉を使っている。「正直に言えば、このステップはもちろん自分でも予想していなかった」とファン・デル・レイは話した。「フィテッセのU19から、たった1年でVfBへ。あまり論理的には聞こえないよね」

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ティム・ファン・デル・レイにとってVfBシュトゥットガルトでの展望は？

そうした事情もあり、本人はこの好条件のオファーを受けるべきかどうかさえ迷っていたという。「家でそのことについて話した。全部少し早すぎないか？ もう少し待った方がいいんじゃないか？ でも、これはあまりにも素晴らしいチャンスだったし、見逃すわけにはいかなかった。来季また声がかかるなんて誰が言える？ このチャンスをつかまなければならなかった。自分はそう感じた」

ファン・デル・レイのシュトゥットガルトでの将来像がどうなるのかは、興味深く見守る価値がある。直近のバリンゲン戦での7-0の練習試合勝利では、すでにセバスティアン・ヘーネス監督のチームで45分間プレーした。トップチームでの最初の数回のトレーニングを経て、このオランダ人は間もなく行われるグラッサウでのトレーニングキャンプにも帯同する可能性が非常に高い。

ヘーネスの陣容には、長身でフィジカル的に屈強なセンターフォワードはいない。エルメディン・デミロヴィッチはファン・デル・レイより8センチ低く、デニズ・ウンダヴは実に14センチ低い。そんなファン・デル・レイを、かつてアルンヘムで指導したリュディガー・レームはHeilbronner Stimmeに対し「マシン」と表現していた。

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ティム・ファン・デル・レイの強みとは

かつてのヴォルテマーデと同じように、ファン・デル・レイはその体格のおかげで空中戦に強く、ターゲットマンとしてもボールを非常にうまく収めてキープできる。ペナルティーエリア内ではヴァールヴァイクで高いゴール志向を示し、優れたポジショニングによって頭でも足でも冷徹に仕留めた。さらに説得力のあるプレッシングの振る舞いも見せている。ある種の尽きない運動量と大きなエネルギーが、彼のプレーを特徴づけている。

「変なのは、小さな頃から父に、いつかブンデスリーガでプレーしたいってずっと言っていたことなんだ」とファン・デル・レイは語り、「すべてがうまくいけば」、トップチームのメンバー入りを「いつか」果たしたいと願っている。「もしかしたらチャンピオンズリーグの試合でさえ。そうなったら本当にクールだよ」

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ティム・ファン・デル・レイのVfBシュトゥットガルト加入：昨年と似た状況

もちろん、そこへ至る道のりはまだ非常に長い。おそらく彼のキャリアでこれまで歩んできた中でも最も長い道になるだろう。それでも、VfB側を含めて何も不可能ではない。ファン・デル・レイにとっては、見覚えのある状況でもある。

というのも、ヴァールヴァイクでも彼は確立されたナンバー9に次ぐ第2ストライカーとして加入していたからだ。当時もファン・デル・レイにはまだ時間が必要で、その後のことは様子を見ると言われていた。だが、その直後には彼を外すという選択肢はなくなり、誰もがその名を口にする存在になった。ただ、ハーランドとの比較だけは、オランダでは誰も思いつかなかった。

ティム・ファン・デル・レイ：キャリア通算成績