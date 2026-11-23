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マイケル・オリーズは最近調子を落としており、OSCリール戦ではバイエルン加入後初めて負傷によって欠場する見通しだ。

マックス・エーベルは、どうやら少し縁起を担ぐ人のようだ。ミックスゾーンで喜ばしい知らせを伝えるとき、例えば負傷を抱えて交代した選手が、結局は重傷ではなかったと話すときには、念のため拳で自分の頭をたたくことがある。まるで木をたたくかのように。口にしたことで不運を招きたくはないのだ。

バイエルンのスポーツ担当役員は先日、クラブの機関誌『51 』のインタビューで、この頭をたたく仕草を忘れたのかもしれない。最新号でエーベルは、2024年夏のマイケル・オリーズ獲得について詳しく語った。当時クリスタル・パレスでオリーズを指導していたオリバー・グラスナーと話したことにも触れた。 そして、獲得前にあった唯一の「小さな懸念」についても話している 。「ケガをしやすいのか？クリスタル・パレスでは長く離脱していた」

実際、オリーズはイングランドでの最後のシーズンに筋肉系の問題で、数週間にわたる離脱を2度経験した。それでもバイエルンは、この「懸念」を抱えながら5300万ユーロでオリーズを獲得。24歳のフランス人はあらゆる面で大当たりとなり、123試合で得点とアシストを合わせて115を記録した。ケガの多さをうかがわせるものはなかった。

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オリーズ、ドルトムント戦とケルン戦で負傷交代

インタビューが掲載されるまで、オリーズが負傷を理由にバイエルンの公式戦を欠場したことは一度もなかった。2024-25シーズンは56試合中55試合に出場。唯一、DFBポカール2回戦のFSVマインツ05戦では休養を与えられ、ベンチに座った。2025-26シーズンは55試合中52試合に出場。2度は累積警告による出場停止で欠場し、もう1度は休養を与えられた。

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今季も当初、その記録は続いた。アーセナル戦での唯一の欠場も理由は出場停止で、 バイキング・スタバンゲル戦で受けた、まったく不要な2枚目のイエローカードによるものだった 。しかし、インタビューが掲載された後、オリーズはボルシア・ドルトムント戦（2-2）で太ももの問題により交代を余儀なくされた。このときも長期離脱が懸念されたが、結局は間に合い、3日後のアトレティコ・マドリー戦（2-0）ではフル出場した。

続く1.FSVマインツ05戦（2-1）でもフル出場したが、金曜日の1.FCケルン戦（1-1）では再び負傷を抱えて交代を余儀なくされた。オリーズは松葉杖をついてスタジアムを後にした。その後、バイエルンは「前足部の打撲」を負ったと発表。長期離脱にはならない見込みだが、 ヘルベルト・ハイナー会長によると、チャンピオンズリーグのOSCリールとのアウェー戦に出場することは「おそらくできない」 。水曜日には、2024年のバイエルン加入後初めて負傷により欠場する可能性が高い。

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オリーズが調子を落とす：4試合連続で得点・アシストなし

いずれにしても、オリーズには少し休みが必要なのかもしれない。最近はやや調子を落としている。試合に出続けた疲れが見え、切れ味を欠き、全体として普段ほどゴールへ向かう積極性もなかった。実際、公式戦では4試合連続で得点もアシストもない。最後に記録したのは10月28日、DFBポカールの1.FCマクデブルク戦で6-1と勝利した試合だ。今季最初の12試合では、驚異的な12得点7アシストを記録していた。

オリーズがリール戦を欠場すれば、バイエルンの攻撃陣の人員不足はさらに深刻になる。イスマエル・サイバリ（脛腓靱帯断裂）とセルジュ・ニャブリ（太ももの筋肉の負傷）は、なお数週間欠場する。ハリー・ケインはケルン戦で脛腓靱帯を断裂し、3月まで離脱する見通しだ。一方、ジャマル・ムシアラは復帰を果たしたものの、 その際にクラブ首脳陣から厳しく叱責された 。ムシアラがいつ最高の状態を取り戻せるかは、極めて不透明だ。ルイス・ディアスは5週間の負傷離脱を経て、リール戦でメンバーに戻る可能性がある。

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ほかにはどうか。現在、完全にコンディションが整っている攻撃陣の選手はレナート・カールだけだ。そのため最近は、複数のポジションをこなせるナサニエル・ブラウンとトム・ビショフも前線で穴を埋めなければならなかった。下部組織出身のティム・ビンダー（19歳）とノア・コジョ＝エヴォラ（19歳）にも出場機会が与えられた。コンパニ監督はリール戦でバスティアン・アソモをメンバーに入れるかもしれない。