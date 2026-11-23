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ミカエル・オリーズはOSCリール戦で、バイエルン加入後初めて負傷により欠場する見込みだ。直近ではやや調子を落としていた。

マックス・エーベルは、どうやら少し迷信深い人のようだ。ミックスゾーンで喜ばしい知らせを伝えるとき、例えば負傷を抱えて交代した選手が結局は重傷ではなかったと報告するときには、念のため木をたたくかのように拳で自分の頭をたたくことがある。不吉なことを口にして、幸運を逃さないためだ。

バイエルンのスポーツ担当取締役は先日、クラブの機関誌51 のインタビューで、この頭をたたく仕草を忘れてしまったのかもしれない。最新号でエーベルは、2024年夏のミカエル・オリーズ獲得について詳しく語っている。当時クリスタル・パレスでオリーズを指導していたオリヴァー・グラスナーとのやり取りにも触れた。 そして、獲得前に唯一あったという「小さな疑問」についても明かした 。「ケガをしやすいのか？ クリスタル・パレスでは長期間離脱していた」

実際、オリーズはイングランドでの最後のシーズンに、筋肉の問題で数週間にわたる離脱を2度経験した。それでもバイエルンは、この「疑問」を抱えながら5300万ユーロでオリーズを獲得。24歳のフランス人選手は、123試合でゴールとアシストを合わせて115を記録するなど、あらゆる面で大当たりの補強となった。ケガの多さをうかがわせる様子はなかった。

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オリーズ、ドルトムント戦とケルン戦で負傷を抱えて交代

インタビューが掲載されるまで、オリーズは負傷を理由にバイエルンの公式戦を1試合も欠場していなかった。2024-25シーズンは56試合中55試合に出場。唯一出場しなかったDFBポカール2回戦のFSVマインツ05戦では、休養を与えられてベンチに座っていた。2025-26シーズンは55試合中52試合に出場した。2試合は累積警告による出場停止、1試合は再び休養のため欠場した。

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今季も当初、その記録は続いた。唯一欠場したアーセナル戦も理由は出場停止で、 今回はバイキング・スタバンゲル戦で受けた、かなり不必要な2枚目のイエローカードによるものだった 。ところがインタビューが掲載された後、オリーズはボルシア・ドルトムント戦（2-2）で太ももの問題により交代を余儀なくされた。この時点で長期離脱が懸念されたものの、結局は間に合い、3日後のアトレティコ・マドリー戦（2-0）でフル出場した。

続くFSVマインツ05戦（2-1）でもフル出場したが、金曜日のケルン戦（1-1）では再び負傷を抱えて交代。スタジアムを去る際には松葉杖をついていた。その後、バイエルンはオリーズが「前足部を打撲した」と発表した。長期離脱にはならない見込みだが、 ヘルベルト・ハイナー会長によれば、チャンピオンズリーグのOSCリールとのアウェー戦に出場することは「おそらくできない」 。オリーズは水曜日、2024年のバイエルン加入以来初めて、負傷によって欠場する可能性が高い。

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調子を落とすオリーズ、4試合連続でゴール・アシストなし

オリーズにとっては、短い休養がむしろプラスになるかもしれない。直近ではやや調子を落としていた。試合に出続けた疲れが見え、鋭さを欠き、全体的にいつものような積極性もなかった。実際、公式戦では4試合連続でゴールもアシストも記録していない。最後に得点に関与したのは、10月28日のDFBポカール、1.FCマクデブルク戦で6-1と勝利した試合だ。今季最初の12試合では、12ゴール7アシストという目覚ましい数字を残していた。

オリーズがリール戦を欠場する見通しとなり、バイエルンの攻撃陣はさらに人手不足に陥っている。イスマエル・サイバリ（脛腓靱帯結合の断裂）とセルジュ・ニャブリ（太ももの筋肉の負傷）は、今後数週間にわたって欠場する。ハリー・ケインはケルン戦で脛腓靱帯結合を断裂し、3月まで離脱する見込みだ。一方、ジャマル・ムシアラは復帰を果たしたものの、 その際にクラブ首脳陣から厳しい言葉を向けられた 。いつ本来の調子を取り戻せるかは、極めて不透明だ。ルイス・ディアスは5週間の負傷離脱を経て、リール戦でメンバーに戻る可能性がある。

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ほかの選手はどうか。現在、攻撃陣で万全の状態にあるのはレナート・カールだけだ。そのため最近は、複数のポジションをこなせるナサニエル・ブラウンとトム・ビショフも前線で起用せざるを得なかった。下部組織出身のティム・ビンダー（19歳）とノア・コジョ＝エヴォラ（19歳）にも出場機会が与えられた。コンパニ監督はリール戦でバスティアン・アソモをメンバーに加えるかもしれない。