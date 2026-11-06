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チーフスカウトのニルス・シュマトケは、近くバイエルン・ミュンヘンを離れることを巡る厳しい非難を断固として否定した。

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「ここ数日間の報道について発言すべきか、長い間考えた。普段は仕事の成果で示すようにしている。しかし今回は仕事ではなく、私の人間性に関わることだ。だから、いくつかはっきりさせておきたい」とシュマトケは木曜日、LinkedInに投稿した。

ブンデスリーガで長年マネージャーを務めてきたヨルク・シュマトケの息子である37歳のシュマトケは、こう続けた。「機密情報をメディアに漏らしたことは一度もない。ミュンヘンでも、ほかのどこでもだ。自分が責任を負う立場にあった人たちを見下したこともない。質に関しては厳しい要求をするし、時には煙たがられることもある。だが、相手への敬意を欠くことはない。そして、報じられたことはどれ一つとして、私がバイエルンを去ることと少しも関係がない。内部の事情について公の場では話さない。これまでのどの職場でもそうしてきたし、今もその姿勢は変わらない」

こうしてシュマトケは、自身の考えるバイエルンを早期に去る本当の理由については明かさなかった。ここ数週間、シュマトケに対しては、厳しすぎる指導方法や、自身のチームの内部情報をメディアに漏らしたことなどを非難する報道が複数出ていた。バイエルンは月曜日、2027年1月31日付でシュマトケと早期に契約を解消すると発表した。当初、契約は2027年夏までとなっていた。

バイエルン：ニルス・シュマトケはマックス・エーベルの側近

シュマトケは2024年10月、バイエルンのトップチームと育成部門のスカウト責任者に就任した。スポーツ担当役員のマックス・エーベルの側近とされ、2人はかつてボルシア・メンヒェングラートバッハでもともに働いていた。

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シュマトケはさらに、こう記した。「バイエルンでの日々は学ぶことが多く、非常に前向きな経験だった。これほどの規模を持ち、これほど高い要求水準とスピードで動くクラブで働いたことで、仕事の面でも人間としても成長できた。この2年間で私たちが築き上げたものを誇りに思う。スカウト部門を再編し、トップチームとキャンパスの連携を強め、選手へのアプローチでも新たな道を切り開いた。これはチーム全員で成し遂げたことだ。チームのみんなの尽力とアイデア、そして信頼に感謝する。みんながいなければ、どれも実現できなかった」