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FCバイエルン・ミュンヘンからの退団を控えるチーフスカウト、ニルス・シュマトケが、自身に向けられた厳しい疑惑を断固として否定した。

「ここ数日の報道について発言すべきか、長い間考えました。普段は仕事の成果で示すようにしています。しかし今回は仕事ではなく、私の人間性が問題にされています。だから、はっきりと述べておきます」。シュマトケは木曜日、LinkedInにそう投稿した。

ブンデスリーガで長年マネージャーを務めたイェルク・シュマトケの息子で、37歳のシュマトケは、こう続けた。「私は機密情報をメディアに渡したことは一度もありません。ミュンヘンでも、ほかのどこでもです。自分が責任を負う立場にある人たちを見下したこともありません。私は要求水準が高く、質に関わることでは厳しいことも言います。しかし、無礼な態度は取りません。そして、報じられたことはどれも、私がFCバイエルンを去ることとは少しも関係がありません。内部のことを公の場で話すつもりはありません。これまで在籍したどのクラブでもそうしてきましたし、今もその姿勢は変わりません」

このため、FCバイエルンを予定より早く去る真の理由が何なのかについて、シュマトケは自身の見解を明かさなかった。ここ数週間には、シュマトケの指導スタイルが厳しすぎることや、チーム内の情報をメディアに漏らしたことなどを指摘する報道が複数あった。FCバイエルンは月曜日、2027年1月31日付でシュマトケと予定より早く契約を終了すると発表した。当初の契約期間は2027年夏までだった。

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FCバイエルンでのシュマトケの後任候補として、当初はマンチェスター・ユナイテッドでスカウティングを統括するクリストファー・ヴィヴェルが有力視されていた。しかし、TZ によると、この選択肢への関心は現在、薄れているという。後任探しを任されたスポーツディレクターのクリストフ・フロイントは、RBザルツブルクでともに働いたヴィヴェルを知っている。一方、スポーツ担当役員のマックス・エーベルは、RB系のクラブに縁のある人物をバイエルンの新たな要職に据えることには納得していないという。

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FCバイエルン：ニルス・シュマトケはマックス・エーベルの側近

シュマトケは2024年10月、FCバイエルンのトップチームと育成年代のスカウティング責任者に就任した。スポーツ担当役員エーベルの側近とされ、両者はかつてボルシア・メンヒェングラートバッハでもともに働いていた。

シュマトケはさらに、こう記した。「FCバイエルンで過ごした時間は学びが多く、非常に良い経験でした。これほどの規模のクラブで、高い要求と速いペースの中で働いたことで、仕事の面でも人間としても成長できました。この2年間に私たちが築き上げたものを誇りに思います。スカウティング部門を再編し、トップチームとキャンパスの連携を深め、選手へのアプローチでも新たな方法を取り入れました。これはチーム全員の仕事です。チームのみんなの尽力、アイデア、そして信頼に感謝します。みんながいなければ、どれも実現できませんでした」