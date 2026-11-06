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レアル・マドリーは、世界のサッカー界で最も獲得を熱望される10代選手の一人に迫っている。争奪戦で優位に立てたのは、ジュード・ベリンガムのおかげだ。マンチェスター・ユナイテッドの逸材ジェイジェイ・ガブリエルを巡っては、数多くの強豪クラブが獲得を狙う中、スペインの名門が明確な最有力候補に浮上している。

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欧州の強豪を退け、逸材の獲得へ

ガブリエルはマンチェスター・ユナイテッドに退団を希望した後、欧州のトップクラブから強い関心を集めた。バイエルン・ミュンヘン、パリ・サンジェルマン、バルセロナはいずれも16歳のガブリエルの代理人と直接交渉し、特にバルセロナは契約成立に意欲を示していた。

しかし、獲得を争う他クラブにはすでに、ガブリエルがマドリー行きを希望していることが伝えられた。TEAMtalkによると、ベリンガムの代理人がガブリエル陣営に接触し、成長に最適な環境としてベルナベウを推したという。イングランドのスター選手の陣営による、このピッチ外での重要な後押しが、事実上、争奪戦に終止符を打った。

成長への道筋を提示

ベリンガムの影響力に加え、レアル・マドリーの首脳陣はスポーツ面での提案にも万全を期した。スペインの強豪は、ガブリエルのキャリアの段階に合わせた、詳細かつ体系的な育成プログラムを本人の関係者に提示した。

提案には、まずクラブの育成組織で環境に適応する期間が盛り込まれていた。その後、ガブリエルはカスティージャに昇格し、下部リーグで重要な実戦経験を積む予定だ。

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マドリーの提案の最終段階は、トップチームへの完全な移行を目指すものだ。この具体的で明確な道筋が、最終的にガブリエルを他の有力な獲得候補クラブの誘いを断る決断へと導いた。

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決め手となったスポーツ面の提案

トップチームでプレーするための明確な道筋を得ることは、台頭する若手選手にとって非常に重要だ。成長の重要な段階にあるガブリエルにとって、次のクラブが自身の成長をどう支えていくつもりなのか、正確に把握することが何より大切だった。

マドリーが段階的な道筋を明確に示せたことは、ベリンガムによる働きかけと同じくらい大きな影響を与えた。スター選手の後押しと明確なスポーツ面の構想を組み合わせ、レアル・マドリーはライバルを難なく出し抜いた。

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残るは書類上の手続き

口頭での合意があり、マドリーが移籍争奪戦を制したとはいえ、契約はまだ正式に成立していない。関係者は移籍を完了するために必要な書類上の手続きを終える必要がある。署名が済めば、ガブリエルはスペインへ渡り、育成組織で計画に沿った昇格への歩みを始める。