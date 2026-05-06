エージェントのアニス・ハジ・ムッサが、フェイエノールトに自身の将来について明確なメッセージを送った。

フェイエノールトで好調のアニス・ハジ・ムッサは、来夏に移籍すると噂されている。代理人のモハメド・ダマルはクラブ首脳に明確なメッセージを送った。

オリンピック・マルセイユ、OGCニース、サンダーランドが関心を示す中、代理人のダマル氏はMaghreb Footの取材に「ハジ・ムッサは移籍を考えていない」と明言した。

「我々は移籍より、彼がフェイエノールトでシーズンを力強く終えることに集中している」と語った。フェイエノールトは現在2位がほぼ確定で、チャンピオンズリーグの出場権獲得が見込まれる。

その後、彼は間もなく始まるアルジェリア代表のワールドカップに集中するだけだ」

ダマル氏は、多くのクラブが興味を示していることを認めつつも、「彼の将来を決めるのはクラブだ」と強調。本人は移籍を望んでいないという。

ただ、クラブ内では今季がオランダでの最後になるとの見方が強い。24歳のドリブラーは2030年半ばまで契約が残っており、フェイエノールトは強気の交渉が可能だ。海外メディアは移籍金を3000万ユーロ超と予想している。

フェイエノールトを去る主力はムッサだけではない。上田綾瀬も次のステップへ進み、ギヴァイロ・リードにはバイエルン・ミュンヘンやマンチェスター・シティが関心を示している。