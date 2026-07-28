パリ・サンジェルマンの23歳のスター、ブラッドリー・バルコラの将来が危険な局面に入った。フランスのクラブ首脳陣に対し、2028年に満了する契約の延長を拒否する意向を伝えたためだ。これによりパリの首都クラブは、後に安値で失うことを避けるため、この夏に最低でも1億7000万ユーロで彼を売却せざるを得なくなっている。一方、ルイス・エンリケ監督がこのフランス代表選手を、契約への確約がないまま残留するなら干す構えを見せており、それは以前キリアン・ムバッペに対して行ったのと同様のものである。

イギリス紙『ジ・アスレティック』が明らかにしたところによると、パリ・サンジェルマン内部の情報筋は、ルイス・エンリケがプロジェクトに献身する選手のみを起用したいと考えており、クラブが希望の額で売却できなかった場合、来季はバルコラの出場時間を大幅に削減する可能性があると認めた。これは、チームの規律を維持し、レアル・マドリードへの移籍を望んだムバッペのシナリオを繰り返さないことを目的とした決定的な判断である。

この突然の展開は、パリのクラブが、それぞれミランへ7400万ユーロ、アトレティコ・マドリードへ4000万ユーロで売却されたゴンサロ・ラモスとイ・ガンインの2人の後釜探しに追われている時期に起きたもので、チームで3シーズンを過ごし、その間に152試合で39ゴール37アシストを記録した選手をめぐる新たな危機の対応を余儀なくされることとなった。

元リヨンのバルコラは、この数カ月間、プレミアリーグの巨大クラブ、とりわけアーセナルとリバプールから強く求められてきた。選手を高額で売却することに長けたパリ・サンジェルマンは、その価値を最低でも1億7000万ユーロと設定しており、一方で選手が最も望むクラブであるリバプールは、1億ユーロを超えたディオマンデの移籍によって、巨額を支払う能力があることを証明した。

しかし、いま問われるのは次の点だ。リバプールはこの巨額を支払う用意があるのか。リバプールのファンは、パリ・サンジェルマンがこの移籍をめぐって大きな圧力にさらされていることを承知しており、それゆえ交渉を引き延ばそうとするかもしれない。このため、この案件は残りの夏の移籍市場を支配する候補となっている。

そしてルイス・エンリケの脅しを軽く見るべきではない。このスペイン人指揮官は過去に、難しい決断を下し、大物スターを起用しない能力を証明してきた。ムバッペがレアル・マドリードへの移籍を望んでいたとき、彼の出場を削減したことがあり、その前例は、たとえチームの主力スターの一人を干すことが代償になろうとも、監督がロッカールーム内で自らの権威を行使することにめったにためらわないことを裏付けている。

この状況はパリ・サンジェルマンを真の難題の前に立たせている。すなわち、この夏に希望の額でバルコラを売却するか、あるいは来季を通じて彼を干し、契約満了が近づくにつれて徐々にその市場価値を失う危険を冒すか、である。それは、選手の地位がどれほどであろうともルイス・エンリケが自らの信条において妥協しないことを証明したムバッペの危機を想起させる状況である。