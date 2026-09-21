パリ・サンジェルマンのルイス・エンリケ監督が、モロッコ代表DFアシュラフ・ハキミの次回インターナショナルマッチウィークにおける母国代表での起用について明言し、同選手が次の代表戦に出場することはできないと断言するとともに、その安全を危険にさらすべきではないと強調した。

エンリケは、日曜夜にフランス・リーグでパリ・サンジェルマンがマルセイユに2-1で勝利した後の記者会見でこう語った。「ハキミには全幅の信頼を置いているが、彼は次の代表戦には出場できない」

スペイン人指揮官は、パリ・サンジェルマンとモロッコ代表のコーチングスタッフの間で、ハキミの状態を追うための継続的な連絡があると説明し、選手が母国代表に帯同することの重要性をクラブが認識していると述べた。

エンリケはこう付け加えた。「我々はモロッコ代表と連絡を取り、彼の健康状態を把握している。選手にとって代表でプレーすることがどれほど重要かは分かっている」

パリ・サンジェルマンの監督は、クラブがハキミを危険にさらしかねない措置を一切取らないと強調し、優先すべきは選手が完全にコンディションを取り戻すことだと断言した。

エンリケは次のように述べて発言を締めくくった。「彼が代表に合流できることを嬉しく思うし、我々は何も危険を冒すつもりはない。まず望んでいるのは、選手が最良の健康状態でいることだからだ。他の全員と同じように、連絡は取り合っていく」