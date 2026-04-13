エンリケ監督、今シーズン初のリヴァプール戦へ準備進む

比較的落ち着いた雰囲気の中、パリ・サンジェルマンはアンフィールドでのリヴァプール戦に備えている。チームの欧州での行方に注目が集まる。

明日火曜日、パリSGはリヴァプールのホームに乗り込む。第1戦を2-0で制したアドバンテージを生かし、準決勝進出を決めたいところだ。

遠征前キャンプでは目立った動きはなし。

パリでの第1戦を2-0で制したエンリケ監督率いるチームは、準決勝進出をほぼ確定している。

エンリケ監督率いるチームは、明日火曜日の第2戦に向け、本日アンフィールドでトレーニングを再開する。

同紙によると、パリのスタメンにはブラッドリー・バルコラが復帰する見込み。彼は3月17日のチェルシー戦（0-3）で右足首を捻挫したが、回復して合流する。

ルイス・エンリケ監督にとっては今季初めて2試合連続で同じ先発メンバーを起用できる理想的な状況だと指摘した。

これは、土曜に予定されていたリーグ・アンランス戦がフランスサッカー連盟の判断で5月13日に延期されたためだ。

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パリ・サンジェルマンは第1戦に以下のメンバーで臨んだ：

GK：マトヴェイ・サヴォノフ

DF：アシュラフ・ハキミ、マルキーニョス、ウィリアン・パチョ、ヌノ・メンデス。

中盤：ザイール・エメリ、ジョアン・ネヴェス、ヴィテニャ。

FW：ディンブリ、クヴァルツヘリア、デゼリエ・ドゥエ。