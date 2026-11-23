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パリ・サンジェルマンを率いるルイス・エンリケ監督が、水曜日に行われるチャンピオンズリーグのグループステージ第5節ローマ戦で、ウスマン・デンベレを先発起用するかどうかについて決断を下した。フランスの強豪は現在、攻撃陣に離脱者が相次いでいる。

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カタルーニャ紙『ムンド・デポルティーボ』によると、デンベレは10月20日のバルセロナ戦で負傷して以来、初めて先発メンバーに名を連ねる見込みとなった。同選手は負傷後しばらく戦列を離れていたが、直近のリーグ・アン、ニース戦で途中出場し、ピッチに復帰していた。

フランス人ウイングは、先週土曜日に行われ、パリ・サンジェルマンが3-2で勝利したニース戦の61分から出場。バルセロナ戦で負った膝の腱の負傷から、完全なコンディションへの復帰が近いという前向きな兆候をコーチングスタッフに示した。

デンベレはバルセロナ戦で負傷し、20分でピッチを後にしていた。試合はパリ・サンジェルマンが4-2で制したが、デンベレはそれ以降先発から外れており、ニース戦への出場で復帰への第一歩を踏み出した。

デンベレ復帰の可能性は、ルイス・エンリケ監督にとって重要なタイミングで浮上した。同監督はフヴィチャ・クヴァラツヘリアとデジレ・ドゥエのシーズン終了までの離脱が確定するという2つの大きな痛手を負っている 。いずれも前十字靭帯断裂によるものだ。

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ジョージア人ウイングのクヴァラツヘリアもバルセロナ戦で負傷しており、先週土曜日にはドゥエがこれに続いた。パリ・サンジェルマンは短期間で攻撃の主力2人を失ったことになり、スペイン人指揮官は前線の選択肢を再編成せざるを得なくなった。

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こうした離脱者が出るなか、ローマ戦でのデンベレの先発復帰は攻撃陣の穴を埋めるうえで重要な一歩となりそうだ。注目の欧州カップ戦では、セニー・マユルとマグネス・アクリウシュがデンベレとともに前線を担う最有力候補とみられている。

一方、元バルセロナのフェラン・トーレスは、ローマ戦の先発候補の筆頭とはいえない状況だ。トーレスはパリ・サンジェルマンのチャンピオンズリーグ・グループステージ直近3試合で、いずれも先発から外れている。

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トーレスは、パリ・サンジェルマンが4-2で勝利したマンチェスター・シティ戦では14分間の出場にとどまった。その後のバルセロナ戦では20分にデンベレに代わって途中出場し70分間プレー。6-0で勝利したビジャレアル戦では30分間出場した。

こうした状況から、コーチングスタッフはローマ戦でデンベレへの依存度を高める方針とみられる。クヴァラツヘリアとドゥエの穴を埋め、チャンピオンズリーグにおける重要な局面でチームの攻撃力を維持する狙いがある。

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パリ・サンジェルマンは4試合で勝ち点12と全勝を収め、チャンピオンズリーグのリーグフェーズで首位に立っている。なお、同クラブは大会直近2大会連続の王者である。