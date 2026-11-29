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パリ・サンジェルマンの前線を襲った負傷者続出により、ルイス・エンリケ監督は難しい課題に直面している。フヴィチャ・クワラツヘリアやデジレ・ドゥエといった影響力の大きい選手を欠くなか、離脱者の穴を埋め、チームの攻撃力を維持できる人材を選ばなければならないからだ。

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こうした状況を受け、スペイン人指揮官はスカッド内部に解決策を求めざるを得なくなった。手元の選択肢では十分な保証が得られずにいたが、そこへ一人の若手が目覚ましい活躍を見せ、構想を練り直す機会をもたらした。

ロリアン戦でエンリケ監督は、セニー・マユルをセンターフォワードに起用し、ウスマン・デンベレを右サイドに配置するという、これまでとは異なる攻撃の形を試した。結果は上々で、この2人がゴールを挙げて2-0で勝利。本来の役割とは性質が異なるものの、マユルがストライカーのポジションをこなせることを示す前向きな材料を、スペイン人指揮官は手にした。

フランス紙『レキップ』はマユルのパフォーマンスに注目し、ここ数週間の9番のポジションでは、フェラン・トーレスよりも説得力のあるプレーを見せていると評価した。この若手の影響力はペナルティエリア内での存在感にとどまらず、頻繁に下がってボールを受ける動きや絶え間ないポジション移動にも表れており、それがプレーの流れを良くし、アタッキングサードでチームメイトのためのスペースを生み出している。

『フット・メルカート』が取り上げたスペイン紙『スポルト』の論評はさらに踏み込み、マユルが近頃見せている成長により、彼を重用するというエンリケ監督の判断の正しさがますます裏付けられていると伝えた。

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同紙によれば、20歳の同選手は7試合連続でゴールまたはアシストを記録している。この記録は、1試合限りの一時的な輝きではなく、攻撃面での影響力を継続して発揮していることを示すものだ。

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ロリアン戦では、マユルが先制ゴールを記録した。ドロ・フェルナンデスからのパスを受け、見事なカーブをかけたシュートをネットに沈め、積極的な動きを結果に直結させた。このゴールは、チャンスを確実に生かす能力を証明すると同時に、時にペナルティエリアから離れて下がり、ゲームメイクに加わることで攻撃の組み立てを円滑にする役割も裏付けるものとなった。

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次なる焦点は、より手強い相手に対してもマユルがこのレベルを維持できるかどうかだ。センターフォワードへのコンバートにより、ポジショニングや決定機の活用、DFとの駆け引きといった面で、これまでとは異なる責任が求められるからだ。

最近の複数の報道によれば、パリ・サンジェルマンは特にドゥエの負傷を受けて、チーム強化のためにウイングの実力者数人をリストアップしている。レアル・ベティスのスター選手であるモロッコ代表アブデサマド・エザルズリ、ライプツィヒのウイングであるアントニオ・ヌサ、チェルシーのエステヴァン・ウィリアン、さらにアスレティック・ビルバオのスター選手ニコ・ウィリアムスといった面々だ。しかし、攻撃面の問題を解決するための緊急補強を検討するうえで、パリSGにとって最大の障害となるのは、いずれの選手にもかかる移籍金だ。そのため、低コストの解決策として現在マユルが見せているパフォーマンスの価値は一段と高まっている。ただし、今後の試合でも同じレベルを保ち続けられるかどうかは、まだわからない。

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