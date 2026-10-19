パリ・サン・ジェルマンのルイス・エンリケ監督は、フランス・リーグでストラスブールに3-1で勝利した試合でウスマン・デンベレがまたしてもPKを失敗したことを受け、チームがPKの遂行に問題を抱えていることを認めた。明日火曜に迫るバルセロナとの一戦を前にしての発言だ。

エンリケは試合後のコメントで、ここ最近PKの失敗が繰り返されている状況の中、チームにはPKのスペシャリストが不足していると語った。ただし、パリ・サン・ジェルマンはこうしたミスを乗り越えて勝利を収める力を備えているとした。

スペイン人監督は「その通りだ。PKのスペシャリストが我々には欠けている」と述べ、チームにはPKを蹴ることができる選手が複数いるものの、この役割において高い決定力と安定感を備えた選手が今なお必要だと説明した。

デンベレのストラスブール戦でのPK失敗は、フェラン・トーレスがチャンピオンズリーグのマンチェスター・シティ戦でPKを失敗してからわずか数日後に起きたものだ。この試合は4-2で彼のチームの勝利に終わったが、PKはGKジャンルイジ・ドンナルンマに阻まれた。

さらに、デジレ・ドゥエもル・マン戦でPKを失敗している。この試合はパリ・サン・ジェルマンが3-1で勝利したが、同じ試合でルカス・ベラルドはPKを決めることに成功した。パリの選手たちによるPKのミスは、こうして何度も繰り返されている。

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この現象はフヴィチャ・クヴァラツヘリアにも及んだ。彼はジョージア代表で北アイルランドに0-1で敗れた試合でPKを失敗し、PKスポットから得点機を生かせなかったパリの前線の選手たちのリストに名を連ねることとなった。

こうした失敗にもかかわらず、PKの失敗がパリ・サン・ジェルマンの直近の試合での勝利を妨げることはなかった。細部が勝敗を分けかねない今後の重要な試合を前に、この問題は別の意味合いを帯びている。

エンリケはPKのキッカーの選択についてこう語った。「我々にはPKをうまく蹴れる選手が何人もいる。だが、確かに一人の選手が欠けているのは事実だ。それでも、ヴィティーニャやウスマンらがいることで、蹴ることのできる選手は多くいる」

パリ・サン・ジェルマンにとって想起されるのは、チャンピオンズリーグ決勝での成功だ。ゴンサロ・ラモス、デジレ・ドゥエ、アシュラフ・ハキミ、ルカス・ベラルドがPKを決め、アーセナルを相手にタイトルをもたらした。一方、ヌーノ・メンデスは自身のキックを失敗していた。