スペイン代表のスター、ファビアン・ルイスと指揮官ルイス・エンリケの関係は、近年で劇的な変化を遂げた。2022年カタール・ワールドカップにおいて、同指揮官がルイスをスペイン代表メンバーから外すという全員を驚かせる決断を下し、当時は両者の関係のあり方をめぐって大きな疑問が持ち上がったが、4年を経て状況は完全に一変した。

このスペイン人MFは、パリ・サン・ジェルマンにおけるエンリケのプロジェクトの中核を担う一人となり、多くの他のタイトルと並び、直近2シーズンでともにチャンピオンズリーグ制覇を果たした。

当時のメディアの騒動にもかかわらず、ルイスは指揮官との個人的な確執の存在を否定し、「フット・メルカート」が伝えたところによると次のように語った。「彼が私をワールドカップから外したとき、そしてその後彼がパリ・サン・ジェルマンの指揮を執るために来たとき、誰もが私たちの間に敵意や確執があるのかと尋ねてきた。私の答えはいつも同じだった。いや、私たちの関係は非常に良好だ、と。指揮官は常に難しい決断を下さなければならないし、これほど多くの優れたスペイン人選手がいる中で、一部の選手が外れるのは当然のことだった。そのときは私がその対象だったというわけだ」。

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過去の落選も、ルイスがエンリケのパリのクラブの監督就任という知らせを大いなる熱意をもって受け止めることを妨げはしなかった。彼はかつての指揮官の能力と、チームにもたらしうるものをよく理解していたのだ。この早期の賭けは現実のものとなり、彼のサッカー人生における最も成功したパートナーシップの一つという実を結んだ。

このスペイン人MFはこの変化について次のように説明した。「彼がパリ・サン・ジェルマンに来たことをとても嬉しく思った。なぜなら、彼が世界最高の指揮官の一人であることを知っていたからだ。そして、彼のスタイルがチームに恩恵をもたらし、各選手の最良の部分を引き出すと信じていた。実際にその通りになった。私たちは素晴らしい関係を築いており、ともに多くのタイトルを勝ち取った」。