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パリ・サンジェルマンに大きな痛手だ。ニース戦で、フランス人FWデジレ・ドゥエが右膝の前十字靭帯断裂を負った。試合はパリ・サンジェルマンが3-2で勝利したが、ドゥエはゴールを決めた後に激しい痛みでピッチに倒れ込み、重苦しい雰囲気のなか担架で運び出された。

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フランス紙「レキップ」によると、ドゥエが受けた初期検査で膝に重傷を負っていることが判明し、前十字靭帯断裂の可能性が高いという。同紙は、同選手が数カ月にわたって戦列を離れる見込みだと伝えている。

ドゥエは日曜日にMRI検査を受け、負傷の内容と程度を正確に確認する予定だ。クラブからの正式発表はその後になる見通しとなっている。

アクシデントが起きたのは40分。ドゥエがパリ・サンジェルマンの2点目を決めてからわずか数分後のことだった。フランス人FWは右膝を押さえ、激痛に叫びながらピッチに倒れ込んだ。本人も負傷の深刻さを自覚している様子で、チームメイトやスタッフにも不安が広がるなか、メディカルスタッフが駆けつけてピッチの外へ運び出した。

パリ・サンジェルマンを率いるスペイン人指揮官ルイス・エンリケも、教え子の負傷に対する懸念を隠さなかった。重傷であるとの見方を示しつつ、最終的な診断は検査結果を待つ必要があると強調している。

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試合後には「明日の検査結果を待たなければならないが、重傷であることは明らかだ。テレビで見たからね」と語り、こうした負傷はプロサッカーにつきものだと付け加えた。

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さらにエンリケ監督は、負傷後にドゥエと話をしたことを明かし、復帰への信頼を口にした。「彼は完全に回復し、以前よりも強くなって戻ってくると確信している。彼とは話をしたし、今はロッカールームにいる。負傷の内容を正確に知るには、最終的な検査結果を待たなければならない」

今回の負傷は、パリ・サンジェルマンの苦境にさらに追い打ちをかけるものとなる。チームはすでにジョージア代表のフヴィチャ・クワラツヘリアを欠いている。同選手は10月20日のバルセロナ戦で右膝前十字靭帯を断裂し、その後手術を受けており、今シーズン終了まで離脱すると見られている。ドゥエが同じ負傷を負った可能性があることは、チームにとって新たな懸念材料だ。

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ドゥエは今シーズン好スタートを切っており、このニース戦でも得点力を発揮していた。31分にセニー・マユルのPKでパリ・サンジェルマンが同点に追いつくと、その直後の32分、ドゥエが鋭いカウンターを仕留めてゴールを奪った。しかし、その後の負傷で出場は途切れ、チームの勝利に影を落とすこととなった。

ドゥエの退場後も、パリ・サンジェルマンは85分にフェラン・トーレスがゴールを挙げ、90分にアリ・アブディに1点を返されたものの、3-2で逃げ切った。これで公式戦12連勝、リーグ・アンでは8連勝となり、2位リールとの勝ち点差を5に広げて首位を固めた。ただ、攻撃の主力の1人がどれほどの期間離脱するのかという不安が、勝利の喜びを打ち消す形となった。