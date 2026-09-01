エンリケとの「裏切り」騒動を経て、韓国がモレノに門戸を開く

韓国サッカー協会は、48歳のスペイン人指揮官ロベルト・モレノを新たな代表監督に任命したと発表した。これによりモレノは韓国代表を率いる初のスペイン人監督となり、カタルーニャ出身の同氏にとって国際レベルでの新たな挑戦となる。

モレノの就任は、ホン・ミョンボの退任を受けてのものだ。ホン・ミョンボは、韓国代表が2016年ワールドカップでグループステージ敗退という期待外れの成績に終わったことを受けて職を離れ、その後、次の段階でチームを率いる新監督の探索が始まっていた。

韓国サッカー協会は、秋に行われる一連の親善試合を通じてモレノに選手を把握し自らの構想を落とし込む機会を与える意向で、9月にエクアドルおよびウルグアイとの対戦で正式に任務を開始する予定だ。

韓国代表は10月にベネズエラおよびウズベキスタンと2試合の追加の親善試合を行うほか、11月にもさらなる試合を行う可能性があり、これらの対戦がスペイン人監督にとっての初期評価期間となる。

この期間に結果と内容が求められる水準に達した場合、韓国サッカー協会はモレノとの契約延長を検討し、2027年初頭にサウジアラビアで開催予定のアジアカップで代表を率いる機会を与える方針だ。

アジアサッカーへの移籍は、モレノにとって国際的な新たな挑戦となる。同氏は2019年に、個人的な理由で職を離れたルイス・エンリケの後任として、暫定的にスペイン代表を率いた経験がある。

しかし、モレノの名には2019年にさかのぼる物議を醸すエピソードがつきまとう。当時、彼はスペイン代表でエンリケの下、コーチングスタッフのナンバー2を務めていた。

エンリケは同年6月、娘のチャナさんの病気のため代表から離れざるを得なくなった。チャナさんはその後8月に9歳で亡くなった。モレノは暫定的に指揮を執り、チームをユーロ2020出場へと導いた。

モレノは当初、エンリケが復帰を決めれば身を引くと明言していたが、両者の関係は2019年9月に行われた会談で転機を迎えた。

エンリケの証言によれば、モレノは彼に対し、ユーロ本大会ではスペインを率いたいとの希望を伝え、大会後にアシスタントの地位へ戻るとしたという。

エンリケはこの態度を「不誠実」とみなし、モレノをコーチングスタッフに留めておくことをもはや望まないと明言。長年にわたり自らのアシスタントであり友人でもあった人物にとって、その時点での野心は許容される範囲を超えていたと評した。

スペイン代表を去った後、モレノはモナコ、グラナダ、ロシアのソチで指揮を執る経験を重ね、そして今回、再び代表チームを率いる機会を得た。ただし今回はアジア大陸においてである。