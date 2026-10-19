パリ・サンジェルマンを率いるスペイン人指揮官ルイス・エンリケは、チャンピオンズリーグの一戦として両チームがパルク・デ・プランスで対戦する注目の試合を前に、かつての古巣バルセロナを称賛し、カタルーニャのチームは明確なアイデンティティと、個人・組織の両面で高い質を備えていると強調した一方で、自軍の勝利への意欲も明言した。

この対戦はエンリケにとって特別な意味を持つ。かつてバルセロナを率いた経験があり、パリ・サンジェルマンの指揮官として同クラブと対峙するのは今回で4度目となる。

フランスのクラブはチャンピオンズリーグ準々決勝の2試合でカタルーニャのクラブを下した一方、昨季のリーグフェーズで両者が相まみえた試合では、カンプ・ノウでバルセロナが勝利を収めている。

スペイン人指揮官は、この一戦を大会の事実上の早すぎる決勝とみなすことを否定し、この大会には優勝を狙える多くのチームが名を連ねていると指摘した。

エンリケは次のように語った。「いや、そうは思わない。なぜなら、この大会はこうした試合を戦えるものだからだ。我々は優勝候補の一角だが、ほかにもこの大会を制する力を持つチームはある」

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対戦の難しさ

パリ・サンジェルマンの監督は、バルセロナのプレースタイルへの称賛を語り、両チームはピッチ上のアイデンティティや個性に関していくつかの点で似ていると強調した。

彼はこう述べた。「私は監督としても、ファンとしてもバルセロナを見るのが好きだ。こうしたアイデンティティを目にするのは素晴らしいし、我々は似ていると思う。だが、この試合が難しいものになることは認識しておかなければならない。彼らは個人・組織の両面で強力な選手たちを擁しているからだ」

さらに、自軍の選手たちに期待することについてこう付け加えた。「それ以上のことは選手たちに期待していない。なぜなら、我々は一つのチームとしてすべての問題を乗り越えなければならないからだ」

また、エンリケは自身の選手たちのプレーに誇りを示し、彼らがプレーを楽しみ、チームのアイデンティティと個性を貫いていることに言及し、それらはパリのクラブで自身が取り組んできた仕事を反映するものだとの見解を示した。

ラミン・ヤマルを封じ込める？

パリ・サンジェルマンにヌーノ・メンデスが欠場するとの話が出るなか、バルセロナのスター、ラミン・ヤマルの脅威にどう対処するかについて、エンリケは、並外れた技術を持つ選手の脅威を抑え込むことは個人的なマークだけに頼るものではなく、チーム全体による組織的な取り組みを要すると強調した。

彼はこう述べた。「ラミンに対する最善の守り方は、ボールを支配し、彼らにボールを持たせないことだ。これほどの質を持つ選手を擁するチームと対峙するときは、チーム全体で彼らを上回らなければならない」

バルセロナの弱点に関しては、スペイン人指揮官は完璧なチームなど存在しないと説明し、待ち受ける挑戦の難しさにもかかわらず、パリ・サンジェルマンには相手に立ち向かう力があると自信を示した。

フリックへの称賛

エンリケは、バルセロナを率いるドイツ人指揮官ハンス・フリックの仕事ぶりを称賛し、それは大胆さと絶え間ない勝利への追求を基盤とするカタルーニャのクラブの哲学に合致するとの見方を示した。

彼はこう述べた。「彼は大胆さと常に勝利を追い求める姿勢を基盤とするバルセロナの精神に完全に合致している。彼は素晴らしい仕事をしており、結果がそれを物語っている」

また、ラミン・ヤマルとアルゼンチンの伝説リオネル・メッシとの比較にも触れ、彼の言葉でいうところのサッカー史上最高の選手と、この若き選手を直接比較することを拒んだ。

彼はこう述べた。「ラミンはラミンでありたいと思っていると私は考えているし、彼は極めて高い水準のプレーを見せている。史上最高の選手との比較については、この比較で誰も勝てはしない。将来どうなるかは分からないが、こうした比較はしないほうがいい」

バルセロナへの思いはある、だがパリの勝利を望む

指揮官は、選手として、そして6年間監督として率いたバルセロナとの思い出を振り返り、カタルーニャのクラブとの関係はスポーツの競争という枠を超えたものだと強調した。

彼はこう述べた。「私はこのクラブの一員であり、選手として、そして6年間は監督としてここにいた。カタルーニャとは深い結びつきがあり、私の家族はカタルーニャ人だ。以前はバルセロナと対戦するのが難しかったが、徐々に慣れ始めている」

さらにこう付け加えた。「私はいつもバルセロナを見ている。明確な価値観を持つクラブで、私はそれを愛している。乱暴なプレーに頼らず、選手たちはスポーツマンシップを備えている。だが、今の私はパリ・サンジェルマンのファンであり、明日の勝利を望んでいる。ここは自分の重要性を感じられたクラブであり、バルセロナとの対戦はいつでも特別なものであり続ける」

パリの治安をめぐる緊張

一方で、エンリケは週末にフランスで起きた出来事や、試合を取り巻く治安への懸念として取り沙汰されていることに踏み込むのを避け、自分はこうした問題について論じるのにふさわしい人物ではないと強調した。

彼はこう述べた。「いや、私はこの件について語るのにふさわしい人物ではない。誰も暴力を好む者はいないとはいえ、私はサッカーについて語るためにここにいる」

そして、この一戦を通常の環境で開催できる可能性についてこう付け加えた。「私には自分の意見があり、それはとても明確だが、私はそれを表明するのにふさわしい人物ではない。試合中の安全については心配していないし、通常の状況で開催されることを願っている」

発言の締めくくりに、エンリケは、自軍とバルセロナ、バイエルン・ミュンヘンが現時点で最高のチームだと述べたパリ・サンジェルマンの選手ヴィティーニャの発言について触れ、競争の輪の中に名を連ねるにふさわしいクラブはほかにもあると強調した。

スペイン人指揮官はこう語った。「ヴィティーニャがそう言うのなら、きっと正しいのだろう。だが、マンチェスター・シティ、アーセナル、レアル・マドリードといったほかのチームもある。本当に最高なのは誰なのか、4月に分かるだろう」