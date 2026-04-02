エンリケが自身の給与額の流出を嘲笑する

パリ・サンジェルマンのルイス・エンリケ監督は、自身の給与額が漏えいしたことを皮肉り、高額の報酬を受け取っていることは認めつつも、この件は公に議論すべきものではないと強調した。

フランス紙「レキップ」によると、エンリケはフランスリーグで最も高給取りの監督で、月給は100万ユーロ。最も近い追随者であるパウロ・フォンセカ（リヨンで35万ユーロ）やハビブ・ベイェ（マルセイユで23万ユーロ）を大きく上回っているという。

この件について問われたスペイン人指揮官は、高額な給与を受け取っていること自体は否定しなかったものの、それがロッカールームに影響すると考える人がいることに驚きを示した。

そして木曜日の記者会見で、皮肉交じりにこう語った。「選手たちが僕の給料を気にしていると思うのか？」

さらに「この話題は場違いだと思う。そう、私は世界でも最も高給の監督の一人だ……それは私にとって良いことだ」と付け加えた。

2023年にパリに加入して以来、エンリケは2027年に満了する現契約を延長する可能性があり、チームで成し遂げた大きな仕事に見合う形で大幅な昇給を得ることになるかもしれない。

元スペイン代表監督でもある彼は、クラブで10個のタイトルを獲得。2025年には歴史的な6冠を達成したほか、クラブ史上初となるUEFAチャンピオンズリーグ優勝も成し遂げた。

「レキップ」によれば、新契約での年俸は最大2000万ユーロに達する可能性があり、世界的にも高給の部類に入るという。リストの上位にはディエゴ・シメオネ（アトレティコ・マドリードで2980万ユーロ）、シモーネ・インザーギ（アル・ヒラルで2510万ユーロ）、ペップ・グアルディオラ（マンチェスター・シティで2380万ユーロ）が並ぶ。

代表戦による中断期間を終え、パリ・サンジェルマンは明日金曜日にトゥールーズ戦で公式戦に復帰。その後は6週間で6試合という過密日程に入り、チャンピオンズリーグでの連覇を狙う。

また、チームは火曜日にリバプールをホームに迎え、6日後にはイングランドで第2戦を戦う。