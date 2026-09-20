パリ・サンジェルマンは、フランス・リーグ第5節でアウェイのオリンピック・マルセイユと対戦し、2-1で難敵を退けて勝利を収めた。ホームチームが1時間以上にわたって粘りを見せた末、パリのチームが試合を決着させた。

マルセイユは3連敗を喫した状態で試合に臨んだにもかかわらず、力強い前半を披露し、ゴール前での決定力を欠いたパリの脅威を抑え込むことに成功した。

デ・ランゲはヌーノ・メンデスのシュートを防ぎ、ウスマン・デンベレの試みはわずかにクロスバーの上を越えていった。

マルセイユは38分に先制の絶好機を逃した。ニール・ムパイがペナルティキックを決められなかったのだ。一方、アミン・グイリはエリア内でデジレ・ドゥエと接触した後にペナルティキックを要求したが、主審のフランソワ・ルテクシエは反則を認めなかった。

後半に入ってもマルセイユは決定機を逃し続け、その後66分にパリが攻撃の一つを生かして先制点を挙げた。フェラン・トーレスがデジレ・ドゥエのクロスをヘディングでネットへと流し込んだもので、途中出場からわずか7分後のことだった。

マルセイユはあきらめず、アンヘル・ゴメスが72分にパチョをかわして同点に追いついた。しかしその喜びは長くは続かなかった。わずか2分後、マルキーニョスがヌーノ・メンデスのクロスを生かして再びパリ・サンジェルマンを勝ち越しに導いたのだ。

マルセイユの状況はさらに厳しくなった。ティモシー・ウェアがヌーノ・メンデスに対する意図的なファウルで2枚目の警告を受け、レッドカードを提示されたのだ。

10人での戦いを強いられながらも、マルセイユは終盤に反撃を試みたが、スコアを動かすことはできなかった。これによりパリ・サンジェルマンはフランス・リーグで2連勝を飾り、一方のマルセイユは試合の長い時間帯で力強いパフォーマンスを見せたにもかかわらず、4連敗を喫することとなった。