スイス代表FWブレエル・エンボロが、ワールドカップ準々決勝のアルゼンチン戦で受けた物議を醸すレッドカードの記憶を振り返り、チーム全体を包み込んだ痛みと怒りの感情を明かした。

エンボロは、カンザスシティで行われ延長戦の末にアルゼンチンが3-1で勝利したこの試合の後半に、「シミュレーション」による2枚目の警告を受けて退場処分となっていた。

スイスが同点に追いついてからわずか数分後、試合は1-1の同点で推移していた。主審は当初、エンボロへのファウルを宣告し、アルゼンチンのMFレアンドロ・パレデスに警告を与えていた。

しかし、VARが主審にプレーの再確認を勧告した。リプレイではパレデスとエンボロの間に一切の接触がなかったことが示された。確認の後、主審はパレデスへの警告を取り消し、シミュレーションを理由にエンボロへ2枚目のイエローカード、続いてレッドカードを提示した。これは大会で見られた最も注目され有名になったケースの一つとなった。

「ザ・アスレティック」紙が伝えたところによると、フランスのレンヌからおよそ1800万ドルと見積もられる移籍でアメリカのアトランタ・ユナイテッドへ加入し、新加入選手として紹介されたエンボロは次のように語った。「選手として、私たちは激しい怒りを感じた。もし11人で試合を続けられていたなら勝てる力があると分かっていたからだ。もちろんあの瞬間は私に影響を与えたし、チームを傷つけた。そしてそれこそが常に重要なことだ。最終的に主審が判断を下したのであり、こうしたミスはスポーツの一部だ」

クーラのフォーラムで、話題やニュースをより深く議論することができます



ワールドカップ決勝から12日が経過した後、国際サッカー連盟の理事会は、シミュレーションのケースにおいて「人物特定の誤り」に関するプロトコルが使用されなかったことを認める説明を発表した。この大会後に出された決定が自身の退場劇に対する見方を変えるかどうかを問われると、エンボロはきっぱりと答えた。「いや、私たちは完全に敗れたし、私は敗北を受け入れない競争心の強い人間だ」

アトランタの新FWはこう続けた。「あのステージに到達し、結束したグループを築くことがどれほど難しいかを理解すれば、あの判定を受け入れるのは非常に難しくなる。難しさはそれがレッドカードだったかどうかにあるのではなく、次のチャンスは4年後まで訪れないかもしれず、誰も未来を保証できないという点にある」

退場となった瞬間のエンボロの反応は、大会における不朽の光景の一つとなった。彼は涙にくれ、誰も彼を慰めることができなかった。判定が試合結果に及ぼした影響は明白だった。

そして今日、このスイス人FWは、アトランタ・ユナイテッドという入り口を通じてアメリカのリーグでプロキャリアを続けるべく、再びアメリカにその身を置いている。同クラブは今シーズン苦しんでおり、直近で3連勝を挙げたにもかかわらず東地区で12位に位置している。

エンボロはこう認めた。「4か月前には、今日ここにいるとは思っていなかった。しかしこの決断は私にとって決定的なものだった。アトランタの首脳陣は、選手としての私の力量や私の人柄を間近で理解している。昨年対戦したアメリカ代表のレベルを見れば、アメリカのリーグは著しく成長していると思う。成長には時間が必要だ。サッカーはその時間をあまり与えてはくれないと分かってはいるが、それでも私はこの挑戦に胸を躍らせている」