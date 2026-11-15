共有 GOALをGoogleでフォロー

トルコ代表GKベルケ・オゼルは、UEFAネーションズリーグでの対戦を前に、キリアン・エンバペとマイケル・オリーズが極めて大きな脅威になると認めた。フランス代表がイタリア戦の敗北からの立て直しを図る一方、トルコ代表はボルドーで粘り強い守備を見せるべく準備を進めている。

広告

ボルドーでの一戦に懸かるフランス代表の命運

フランス代表は日曜夜、ボルドーのマトムット・アトランティックでトルコ代表を迎える。UEFAネーションズリーグ準々決勝への切符を手にするには、明確な勝利が必要だ。ジネディーヌ・ジダン監督率いるチームは木曜日、ミラノでイタリア代表に先制しながら1－3で逆転負けを喫し、同監督の就任後初黒星を喫した。

この敗戦でフランス代表はイタリア代表と勝ち点で並び、ベルギー代表との差もわずか1ポイントに。順調に見えた予選突破への道のりは、緊迫した最終日の決戦へと変わった。

オゼル、エンバペとオリーセの世界屈指の脅威を語る

ボルドーでフランス代表を待ち受けるトルコ代表は、ベルギー代表に1－2で惜敗し、すでにリーグBへの降格が決まっている。それでも、セルゲン・ヤルチン新監督率いるチームは相手の思惑を阻む意欲を失っていない。トルコ代表のGK ベルケ・オゼルは、スター選手をそろえるフランス代表の攻撃陣を抑える上で、守備陣が直面する極めて大きな試練を十分に理解している。

「（キリアン・）エンバペと（マイケル・）オリーセは世界最高の選手たちの一人だ」と、オゼルは試合前に語った。

広告 広告

「我々も自分たちを信じている。彼らを止めるために、できることはすべてやるつもりだ」

Related Topics

次の試合 FRA UEFAネーションズリーグ リーグA 14:45 TUR 視聴する

ヤルチン監督、フランス代表を抑えるため守備陣の再編を構想

トルコ代表は前戦で、ベルギー代表を相手にしたアルダ・ギュレルの見事なFKなど、光るプレーも見せた。しかし、ヤルチン監督は最終的に敗因となった守備のミスを悔やんだ。イズミルで防ぎやすい失点を喫したことを受け、同監督はフランス代表戦でより慎重な戦い方を採ると明言した。

「フランス戦ではベルギー戦と比べ、少し違う布陣で臨む。やや守備的になる」と、ヤルチン監督は説明した。

広告

「選手の配置も変わる。相手によってこうした変更を加えるのは、ごく普通のことだ」

フランス代表、準々決勝進出の確定を目指す

サン・シーロでの敗戦を機に突然プレッシャーが高まったものの、ジダン監督はチームが立て直し、予選突破を決める力に絶大な自信を持っている。エンバペとオリーセが攻撃をけん引すると見込まれるフランス代表は、ホームで自らの手に運命を握っている。

広告

ボルドーで規律あるプレーを見せれば、フランス代表は3月の準々決勝進出を確実にし、ネーションズリーグでの歩みを予定どおりに進められる。