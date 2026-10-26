ラ・リーガ史上屈指の圧倒的なスタートを切っていた宿敵FCバルセロナの本拠地で、最多優勝を誇るレアル・マドリーが予想外の2-1の勝利を収めた。

この結果の意味について、スペイン国内外のメディアの見方は一致している。首都の「白い巨人」が優勝争いに戻り、バルサの独走を阻んだというものだ。当然ながら、2得点を挙げたキリアン・エンバペとジョゼ・モウリーニョ監督が勝利の立役者として称賛されている。

だが、ジュード・ベリンガム、エドゥアルド・カマヴィンガ、そしてラミン・ヤマルとの世界王者対決で粘り強く守ったマルク・ククレジャにも、特筆すべき働きがあった。

「エンバペがバルセロナを現実に引き戻した」と、レアル寄りの『マルカ』は報じた。同紙はさらに、相手のミスを容赦なく、冷徹に罰するというマドリーならではの能力が試合を決めたと強調している。

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ジュード・ベリンガムがイニエスタとジダンを一度に再現！

その典型が、カンプ・ノウで生まれた先制点だろう。ジェラール・マルティンのクリアが不運な形になり、エンバペは絶好のタイミングで絶好の場所に立っていた。まるでゴールを決めるしかないような場面だった（41分）。その前には、ククレジャとヤン・ディオマンデを経由した左サイドからの見事な攻撃があった。

しかし、ラフィーニャに一時同点とされた後（61分）、終盤に生まれた決勝点はさらに見事だった。ベリンガムは、バルサのレジェンドであるアンドレス・イニエスタとレアルの象徴ジネディーヌ・ジダンの代名詞ともいえる動きを一つのプレーに凝縮し、攻撃の起点となった。最後は、批判を浴びることも多いカマヴィンガがパウ・クバルシを巧みにかわし、ゴールライン際からエンバペへ見事に折り返す。エンバペは難なく押し込んだ（87分）。

イタリアの『ラ・レプブリカ』は「エンバペ流のクラシコ」と記し、フランス人FWが「カンプ・ノウを沈黙させた」と評した。もちろん、どの見出しや論評もエンバペをレアルのリーダーであり勝利の立役者として扱ったが、本人は称賛を喜んでチームに向けた。

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キリアン・エンバペ、ジョゼ・モウリーニョ、ハンジ・フリックは何を語ったか？

「僕がゴールを決めるのが好きなのは誰もが知っている」と、26歳のエンバペはバロンドール授賞式の前夜、クラブのテレビで語った。「でも、一番大切なのはチームの勝利だ。今回の勝利はチームとしての僕たちに大きな自信を与えてくれると思う。主役はチームだった」

エンバペは「本物の男たちによる試合」であり、勝利は「良い兆し」だと語った。「私のチームは並外れた試合をした。非常に組織的で、集中力が高く、激しくプレスをかけてくる相手に対しても、後方からプレーを組み立てる勇気があった」とモウリーニョは分析した。モウリーニョには、ここまでリーグ戦9試合で2敗を喫し、バルセロナで敗れれば勝ち点差が9に広がる状況の中、大きな重圧がかかっていた。

対するハンジ・フリック監督は、結果をできる限り現実的に受け止めようとした。「敗戦も試合の一部だ」と、元ドイツ代表監督は語った。「ラ・リーガで初めての敗戦だ。それまでは9連勝していた。そういう視点で捉える必要がある」

フリックは、チームには「フレッシュさが欠けていた」と指摘した。その見方は、今季それまで圧巻のプレーを見せていたラミン・ヤマルにも当てはまる。右ウイングにとって世界でも屈指の手ごわい相手と思われる、スペイン代表の同僚ククレジャを前に、19歳は試合を通して、恐れられるほどのプレーの楽しさやダイナミズムを発揮できなかった。それこそが、それまでのラ・リーガ9試合で8得点6アシストを記録した原動力だった。

「マドリーが帰ってきた！」「マドリーが戻ってきた！」と、『マルカ』と『AS』は見出しを打った。その通りだ。開幕10連勝という前例のないスタートは逃したものの、バルセロナは依然としてスペインリーグの首位に立つ。だが、勢いは確かに逆転した。なお、バルセロナに次ぐ2位はレアルではなく、アトレティコ・マドリーだ。

ラ・リーガ：第10節終了時の上位順位表