中国対キリアン・エンバペをめぐる騒動がいかに常軌を逸しているかを理解するために、際限なくエスカレートした今回の怒りの発端を改めて見てみよう。エンバペはポッドキャストの収録が始まる前、メーク室で、SNSでよくある質問にいくつか答えた。その一つが「自分の顔を使ったミームで、一番笑ったのはどれ？」というものだった。

ここで知っておくべきなのは、エンバペが偉大なストライカーであるだけでなく、歩くミームでもあるということだ。ASモナコでキャリアを始めて以来、インターネット上では彼の容姿や特定の振る舞いが笑いの種になってきた。

「ティーンエイジ・ミュータント・ニンジャ・タートルズ」のドナテロに似ているとされ、エンバペの顔をニンジャ・タートルズのキャラクターに合成した画像もある。腕を組むゴールパフォーマンスは、ごくありふれたことをやり遂げたときにも送り合われる（ゴミを出した――エンバペの腕組み！）。エンバペの腹黒そうな笑い方をネタにしたミームや、彼が「死の視線」を向けているかのように見せるものもある。

そして、エンバペを独裁者に見立てたミームもある。

これは、ピッチ上で時に少々権威主義的に振る舞い、チームメイトにあれこれ指図しすぎるというネタだ。エンバペはそうしたミームとともに育ち、その存在を知っている。公の場で自ら笑ったことも何度もある。

だからこそ、ちなみにすでに2026年3月のことだが、自分の顔を使ったミームのうちどれが一番笑えたかと聞かれると、彼は笑いながらこう答えた。「たくさんあるよ。一番笑ったのは、僕の顔を、確か中国の独裁者の体に合成した動画だね。友達とプレイステーションで遊ぶときによく使うんだ」

自分自身を笑ったことで「キャンセル」されたキリアン・エンバペ

つまり、中国の政権がエンバペとスペインのラ・リーガを「キャンセル」したのは、エンバペが半年前に中国の独裁者を独裁者と呼んだからではない。それでも十分ひどい話だろうが。エンバペが中規模の外交危機を引き起こしたのは、自分自身を笑ったからだ。この事実が、騒動全体をいっそう悲しく、そしてその本質をいっそうあらわにしている。

今になってエンバペとレアル・マドリーが、スター選手の「軽率な発言」について中国国民に謝罪するというなら、常識に問うまでもない。いったい何に対してなのか。そして、エンバペを公然と叱責し、中国の広告パートナーに平身低頭したスペインリーグ会長ハビエル・テバスには、もっと頭を使い、気骨を持ってほしいと思わずにはいられない。そう思うのは今回が初めてではない。

エンバペをめぐる騒動は、権威主義体制が皮肉や批判と受け取ったものにどう対処するかについて、当初思うほど多くを物語ってはいない。エンバペの発言に対する中国の反応は、中国の基準に照らしても完全に行き過ぎかもしれない。だが、本当に驚いた人がいるなら、中国のインターネット検閲も青少年保護のためだと信じているのだろう。

エンバペ騒動が示す「憤慨文化」の実態

むしろエンバペをめぐる騒動は、広がり続ける「憤慨文化」を示す格好の例だ。そこでは、今日いったい何に憤慨したのかなど、もはや重要ではない。誰かに釈明させ、誰かに謝罪させ、とにかく自分たちが憤慨できればそれでいい。

そして今回、エンバペは650万ユーロ相当の広告契約を失い、スペインリーグは最大4億ユーロを失う恐れがある一方で、中国の指導部は国民に、国民全体がひどい侮辱を受けたと伝えている（もちろん、それ以上の背景説明はない。偉大な指導者・毛沢東についての冗談は、冗談と思われるものも含めてタブーなのだから）。その侮辱をしたとされるのは、実際には自分をネタにした意地の悪いジョークを笑っただけのサッカー選手だ。

組む相手を間違えれば、こうなるのだろう

エンバペがそのことで謝罪しなければならないのは、ばかげている。レアル、そして何よりテバスがそれに加担するのは、恥ずべきことだ。何がこの怒りを招いたのか、エスカレートする相手をどうすれば落ち着かせられるのかを考える代わりに、権威主義体制に頭を下げている。

だが、間違った相手と繰り返し手を組めば、こうなるのだろう。権威主義体制と取引し、絶えずその思惑に利用される者は、代償を払うことになる。政治でもサッカーでも、それは変わらない。

これはFCバイエルン・ミュンヘンのようなクラブにとっても警告となるはずだ。ドイツの最多優勝クラブは、ファンの抗議を受けてカタールとのパートナーシップを終了させ、その後、ルワンダとのスポンサー契約も終了させるかもしれない。だが、責任者たちが、そもそもなぜ抗議が起きたのかを本当に理解したようには見えなかった。

こうした提携から進んで金を受け取るなら、いつか問題がスポンサー契約だけでは済まなくなると知っておくべきだ。どの写真を公開でき、どの発言をしてはならないかという話になる。

この国では「キャンセル・カルチャー」という言葉が、とりわけ右派の浅薄な人々によって、自分たちの単純すぎる言説に反論が寄せられるたびに持ち出される。しかし今回こそ、キャンセル・カルチャーが実際に何を意味し得るのかを見ることができる。レアル・マドリーとラ・リーガは最も重要な選手を見捨て、権威主義体制の圧力に屈している。

中国のプロパガンダに手を貸す存在に

しかも、これが初めてではない。例えばレアルは2026年8月にも、ネパールとチベットを襲った壊滅的な洪水の犠牲者を悼むSNS投稿を、何の説明もなく削除した。繰り返すが、自然災害で苦しむ人々に目を向けるよう呼びかけた投稿である。

だが、中国の指導部はそこにさえ政治的な意思表示を見いだしたようだ。中国はチベットを認めておらず、政権はこの地域全体をできる限り「キャンセル」している。 しかし、レアル・マドリーのように振る舞うクラブは、取引相手から、そのプロパガンダを支える存在へと変わってしまう。レアルだけが例外ではない。