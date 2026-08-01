ブラジル人の若手エンドリッキは、イタリアのフィオレンティーナとの親善試合で、レアル・マドリードでのデビュー戦の先制点を奪うのにわずか2タッチしか必要としなかった。新シーズンへの準備が整っていることを映し出す理想的な滑り出しとなった。

ゴールは試合開始12分に生まれた。アルバロ・カレーラスが左サイドからペナルティエリア内へクロスを送ると、エンドリッキがこれを受け、トラップとシュートという2つの素早い動作でフィオレンティーナのゴールキーパー、ダビド・デ・ヘアのゴールネットを揺らし、白い巨人の1-0のリードを告げた。

この早い時間帯のゴールは、ジョゼ・モウリーニョ指揮下での新シーズン初の公式準備試合において、レアル・マドリードに安心感をもたらした。これによりポルトガル人監督は、結果へのプレッシャーを感じることなく、より多くの戦術的選択肢を試す機会を得た。

この印象的なデビューは、レアル・マドリードのなかで自らの価値を証明しようとするブラジル人選手にとって前途有望なスタートとなった。とりわけ攻撃陣のポジションをめぐる熾烈な競争のなか、彼は反応の速さと決定的な場面で仕留める能力を示した。

この試合は、レアル・マドリードが新シーズンに向けて行っている一連の親善テストの一環であり、バルデベバスのセンターでアルコルコンおよびレガネスと行った2試合の練習試合に続くものだ。これは、公式戦を前にチームの連携を築き、選手たちのコンディションを見極めるというモウリーニョの計画の一環である。