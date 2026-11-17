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ブラジル代表の合宿地で、レアル・マドリーの逸材エンドリッキが、冬の移籍市場で獲得を狙うミラン、ローマをはじめとするクラブの期待に水を差した。

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2006年生まれのブラジル人有望株エンドリッキは、昨夏から移籍の噂や交渉の渦中にあり続けている。イタリアでは8月にミランとローマが獲得を試みたものの実らず、両クラブは1月に向けて今も強く働きかけている。

しかし、エンドリッキはシンガポール戦後、ブラジル代表の合宿地で取材エリアに立ち寄り、その場にいたブラジル人記者たちから将来についての質問に答えた。ESPNの『Sports Center Brazil』が伝えたその答えは、獲得に関心を寄せるクラブが期待していたものではなかった。

ブラジル代表で躍動 エンドリッキはまずピッチ上で活躍した。カルロ・アンチェロッティは、ヴィニシウス・ジュニオール、エステヴァンとともに、これまでにないブラジル代表の攻撃トリオでエンドリッキを先発起用。9番としてプレーしたエンドリッキは、ヴィニシウスの最初の3ゴールのうち1点をアシストし、その後はエステヴァンの数あるアシストの一つから、自ら4-0とするゴールを決めた。

ブラジルは最終的にシンガポールに7-0で勝利。エンドリッキは90分間プレーし、マドリードに戻れば、モウリーニョから与えられているよりもはるかに長い出場時間を得る準備ができていることを示した。

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モウリーニョの下で出場機会はわずか エンドリッキは負傷した状態でレアル・マドリーでの今季を迎えた。しかし、筋肉の問題が解消し、ヴィニシウスが長期出場停止によって度々欠場したにもかかわらず、出場時間は事実上わずか141分。先発は1試合だけで、チャンピオンズリーグのローマ戦で自ら導いた劇的な逆転劇において、1ゴール1アシストを記録している。

残留を望むエンドリッキ ミランとローマは以前からエンドリッキの代理人を務めるロック・ネイションと連絡を取っており、1月の移籍市場で、できればレンタルで、あるいはシーズン終了後から買い取る形での完全移籍による獲得を目指している。これまでジョゼ・モウリーニョは一貫して、エンドリッキをマドリードに残したい意向を明言していたが、今日はブラジル人選手本人がレアル・マドリー退団の可能性を（ほぼ）完全に否定した。

取材エリアでエンドリッキは出場時間の少なさに不満を漏らさず、離れたくないと願うレアル・マドリーへの愛を改めて口にした。「出場機会が少ない？ それを決めるのはモウリーニョだと思うよね？ もちろん、僕はいつでもレアル・マドリーの力になる準備ができている。世界で最も偉大なクラブだからね。生涯そこに残れたらと思う。レアルの力になり、チームメートの助けになり続けるために」