レアル・マドリードにおけるモロッコ代表ブラヒム・ディアスの苦境は深まっている。出場時間を得る機会はかつてないほど減っており、とりわけローマ戦でブラジル人エンドリッキが際立った輝きを見せた後はなおさらだ。この試合で白い巨人は劣勢をはね返し、劇的な逆転勝利を収めた。

レアル・マドリードが終了まで30分以上を残して3-1とリードを許していたこの試合で、ジョゼ・モウリーニョ監督は状況を打開しようとベンチにいる攻撃的なカードをすべて投入した。ただ一人、ブラヒム・ディアスを除いては。モロッコ代表MFは出場機会を得ることなく、ベンチからチームの反撃を見守った。

ローマの守備が落ちてくると、モウリーニョはエンドリッキを右サイドに送り込むことを決断した。そこはディアスが慣れ親しんできたエリアだ。ブラジル人アタッカーは30分間で力強いパフォーマンスを披露し、出場時間をめぐる争いで自身が優位にあることを証明した。

エンドリッキはゴールに加え、ドリブルでの突破力、味方との連係、そして危険な場面を作り出す能力によって大きな存在感を示した。これによりディアスの直接的なライバルとなり、モロッコ代表MFの存在感はシーズンの週が進むにつれて徐々に薄れていった。スペイン紙「マルカ」が金曜日に報じた。

ブラヒム・ディアスはわずか178分

ディアスの役割の縮小はプレシーズンから始まっていた。モロッコ代表がワールドカップ準々決勝で敗退したことで早期にトレーニングに復帰し、モウリーニョの新プロジェクトに参加する余地を得ていたにもかかわらずだ。

しかし公式戦が始まると、エスパニョール戦ではベンチに座ることになり、当時チームが試合を決めるための攻撃的な解決策を必要としていたにもかかわらず、1分も出場しなかった。

今季10試合を戦ったレアル・マドリードにおいて、ディアスの出場時間は4試合で178分にとどまり、チーム内で最も出場機会の少ない選手の一人となっている。

一方、カルロス・エスピは6試合で38分間プレーして3ゴールを記録し、エンドリッキは2試合で35分間出場して1ゴールを挙げている。

違いは、エスピとエンドリッキが先発した試合が一つもないのに対し、ディアスはリーガ・エスパニョーラ第3節のサンティアゴ・ベルナベウでのマラガ戦、さらにチャンピオンズリーグ初戦のインテル・ミラノ戦で先発のチャンスを得ていたことだ。

インテル戦でディアスは79分間プレーし、脚に明らかな痛みを抱えながらも目を引くパフォーマンスを見せた。最高の状態でないときでもチームを助けたいという彼の献身と意欲を映し出す試合だった。

今季の総出場時間のうち143分は先発した2試合でのものであり、9月15日にエルチェ戦で終了23分前に交代出場して以降は出番がない。

それ以前の出場は8月末のレアル・ソシエダ戦で、12分間プレーした。一方でエスピはエルチェ戦とエスパニョール戦でそれぞれ1ゴールを決め、試合を決着させている。

前に出るエンドリッキ、不透明さを増すディアスの将来

ブラヒム・ディアスは今のところ、2023-2024シーズンに見せた水準を取り戻せていない。あのシーズンはジュード・ベリンガムら複数の選手の不在を背景に、カルロ・アンチェロッティ監督にとって重要な解決策の一つとなっていた。そして自身が最高のレベルにあった時期に、モロッコ代表でプレーすることを選択したのだった。

時が経つにつれ、ディアスはモウリーニョの構想の中で複数の名前の後ろに位置するようになった。1億4000万で加入したディオマンデがいる状況で彼の役割が後退するのは自然なことであり、キリアン・エムバペの背後のポジションをめぐるベリンガムとの争いも厳しく見える。さらにアルダ・ギュレルは先発から外すことが議論の的になるほどの水準を示し続けている。

そして今、エンドリッキの力強い復調がモロッコ代表MFの立場をさらに難しくした。ブラジル人アタッカーが、ディアスにとって選択肢の一つである右ウイングのポジションで上積みをもたらせることを示したからだ。

モウリーニョはローマ戦後、冬の移籍市場でエンドリッキがレンタルで放出されることは不可能だと明言しており、この発言は同選手を引き続き起用していくという監督の信頼を反映している可能性がある。

冬の移籍市場が近づくなか、レアル・マドリード内部の計算は変わるかもしれない。かつて将来に疑問符がついていたのはエンドリッキだったが、今では9月中旬から試合に出場できず、出場機会も減っているブラヒム・ディアスこそが、チーム内での居場所と役割を探す立場になっている。