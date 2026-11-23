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レアル・マドリーでは、ピッチ上でも移籍市場でもエンドリッキの動向が注目を集めている。ブラジル人の若手FWはセルタ戦で筋肉を負傷する不運に見舞われ、約20日間の離脱を余儀なくされる。一方で、スペインを離れる可能性をめぐる噂も絶えない。

『カデナ・セール』と『カデナ・コペ』によると、エンドリッキの代理人は今週中、遅くとも来週初めにマドリードを訪れ、レアル・マドリーの首脳陣と会談する。目的は、フロレンティーノ・ペレス会長が率いるクラブが2006年生まれのFWをどう考えているか、真意を確かめることだ。モウリーニョから高く評価されているにもかかわらず、エンドリッキの出場機会は少ない。代理人事務所ロック・ネーションズは少なすぎると考えており、次の冬の移籍市場での移籍を前向きに捉えているという。

複数のクラブが関心を寄せているが、スペインでの報道によれば、獲得に向けて最も有力なのはカルディナーレ率いるミランだ。『カデナ・セール』と『カデナ・コペ』はともに、ミランが完全移籍に向けて約7000万の巨額オファーをすでに提示したと伝えている。

現時点でレアル・マドリーは移籍を容認する姿勢を公式には示していない。モウリーニョもこの件について明確に発言している。スペシャル・ワンはエンドリッキを非常に優れた選手と評価し、今後さらに大きな存在になると考えているため、残留を望んでいる。予定されているロック・ネーションズとレアル・マドリー首脳陣の会談は極めて重要で、早くも残留か移籍かを左右する場となりそうだ。

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エンドリッキはレアル・マドリーに愛着を持ち、このユニフォームを着て歴史をつくりたいと考えている。その一方で、ライバルが多すぎるうえ、そのレベルも非常に高いことを理解している。だからこそ、ミランとそのプロジェクトを検討している。ミラン側が示した内容に、心を動かされなかったわけではない。移籍の行方はまだ決まっておらず、次はロック・ネーションズの動きが注目される。