レアル・マドリーの招集メンバーからは、ブラジル人FWエンドリッキが外れた。クラブは本日月曜日、同選手が左脚の内転筋に筋肉系の負傷を負ったと発表しており、注目の欧州での一戦を欠場することになる。
その一方で、メンバーにはサプライズもあった。レアル・マドリーの前日練習を欠席し、出場が危ぶまれていたオランダ人のデンゼル・ダンフリースが名を連ねたのだ。
スペイン紙『マルカ』は今朝、次のように伝えていた。「エンドリッキとダンフリースは、ほかのチームメートとともにピッチに姿を見せなかった。2人の試合出場はほぼ確実に見送られることになる」
また、負傷中のロドリゴ、フェルラン・メンディ、ラウール・アセンシオの3選手も、これまでの試合と同様、まだコンディションが整っていないことからメンバー外となった。
レアル・マドリーの招集メンバーは以下のとおり。
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GK：ティボー・クルトワ、アンドリー・ルニン、メストレ
DF：エデル・ミリトン、ディーン・ハイセン、トレント・アレクサンダー＝アーノルド、イブラヒマ・コナテ、マルク・ククレジャ、アルバロ・カレーラス、アントニオ・リュディガー、デンゼル・ダンフリース
MF：ジュード・ベリンガム、エドゥアルド・カマヴィンガ、フェデリコ・バルベルデ、オーレリアン・チュアメニ、アルダ・ギュレル、ベルナルド・シウバ、チアゴ・ピタルチ
FW：ヴィニシウス・ジュニオール、キリアン・エンバペ、カルロス・エスピ、ブラヒム・ディアス、ヤン・ディオマンデ
レアル・マドリーは士気の高い状態でこの一戦に臨む。リーグフェーズの最初の4試合で全勝して勝ち点12を積み上げ、全勝のパリ・サンジェルマンと勝ち点で並ぶ2位につけている。ラウンド16へのストレートインに向け、さらに前進する新たなチャンスを迎えた形だ。
レアル・マドリーは欧州での戦いをインテル戦の勝利でスタートし、その後もローマ、ライプツィヒ、AEKアテネを下してきた。欧州王座を争う力を証明しており、オランダのチームを相手に連勝を伸ばしたいところだ。
一方のPSVは、最初の4節を1勝1分け2敗の勝ち点4で24位につけている。順位を上げ、突破圏争いから脱落する危機を避けるためにも、レアル・マドリー戦では結果が求められる。