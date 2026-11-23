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レアル・マドリーを率いるポルトガル人指揮官ジョゼ・モウリーニョ監督が、明日火曜日の夜にサンティアゴ・ベルナベウで行われるチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第5節、オランダのPSV戦に向けた招集メンバーを発表した。

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レアル・マドリーの招集メンバーからは、ブラジル人FWエンドリッキが外れた。クラブは本日月曜日、同選手が左脚の内転筋に筋肉系の負傷を負ったと発表しており、注目の欧州での一戦を欠場することになる。

その一方で、メンバーにはサプライズもあった。レアル・マドリーの前日練習を欠席し、出場が危ぶまれていたオランダ人のデンゼル・ダンフリースが名を連ねたのだ。

スペイン紙『マルカ』は今朝 、次のように伝えていた。「エンドリッキとダンフリースは、ほかのチームメートとともにピッチに姿を見せなかった。2人の試合出場はほぼ確実に見送られることになる」

また、負傷中のロドリゴ、フェルラン・メンディ、ラウール・アセンシオの3選手も、これまでの試合と同様、まだコンディションが整っていないことからメンバー外となった。

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レアル・マドリーの招集メンバーは以下のとおり。

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GK：ティボー・クルトワ、アンドリー・ルニン、メストレ

DF：エデル・ミリトン、ディーン・ハイセン、トレント・アレクサンダー＝アーノルド、イブラヒマ・コナテ、マルク・ククレジャ、アルバロ・カレーラス、アントニオ・リュディガー、デンゼル・ダンフリース

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MF：ジュード・ベリンガム、エドゥアルド・カマヴィンガ、フェデリコ・バルベルデ、オーレリアン・チュアメニ、アルダ・ギュレル、ベルナルド・シウバ、チアゴ・ピタルチ

FW：ヴィニシウス・ジュニオール、キリアン・エンバペ、カルロス・エスピ、ブラヒム・ディアス、ヤン・ディオマンデ

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レアル・マドリーは士気の高い状態でこの一戦に臨む。リーグフェーズの最初の4試合で全勝して勝ち点12を積み上げ、全勝のパリ・サンジェルマンと勝ち点で並ぶ2位につけている。ラウンド16へのストレートインに向け、さらに前進する新たなチャンスを迎えた形だ。

レアル・マドリーは欧州での戦いをインテル戦の勝利でスタートし、その後もローマ、ライプツィヒ、AEKアテネを下してきた。欧州王座を争う力を証明しており、オランダのチームを相手に連勝を伸ばしたいところだ。

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一方のPSVは、最初の4節を1勝1分け2敗の勝ち点4で24位につけている。順位を上げ、突破圏争いから脱落する危機を避けるためにも、レアル・マドリー戦では結果が求められる。